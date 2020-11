Foto: Unsplash

Nav nekā mūžīga – šajā dzīvē viss plūst un mainās! Horoskopi 4.novembrim





Auns

Šodien tu varēsi atļauties parūpēties par sevi. No vienas puses tu to darīsi egoistisku apsvērumu dēļ, no otras – tev jau sen tas bija vajadzīgs!

Vērsis

Pacenties kaut ko mainīt savā dzīvē. Ne daudz, ne lielas izmaiņas, kaut vai mazītiņas. Pakāpies dažus soļus vienā vai otrā virzienā un paskaties, kas no tā ir sanācis.

Dvīņi

Ja tev nedod mieru konkurenti, dodies pelnītā atpūta un mazāk par viņiem domā. Pretējā gadījumā tu pārtērēsi savus spēkus un ne pie kā laba tas nenovedīs.

Vēzis

Šodien tev uz galvas var uzkrist ļoti daudz dažādas informācijas. Nebūs tik viegli to sagrupēt pa plauktiņiem un atrisināt. Ja tu šo procesu neveiksmi apdomīgi, situācija tikai sarežģīsies. Tev, ļoti iespējams, vajadzēs kāda cita palīdzību.

Lauva

Šodien tev vajadzētu izmantot īsto brīdi un visus neizdarītos darbus beidzot pabeigt – pirmkārt, tam būs ļoti labvēlīgs laiks. Otrkārt – ja tu atliksi, darbu paliks tikai vairāk.

Jaunava

Privātajā dzīvē šodien zvaigznes nesola labvēlīgu laiku. Bet uz vakara pusi tu vari jau kaut ko plānot, šie plāni, visticamāk, izdosies.

Svari

Nav nekā mūžīga – šajā dzīvē viss plūst un mainās. Ja tu kaut ko esi saplānojis, nebrīnies, ka plāni var izjukt. Bet arī pārdzīvot to ļoti nevajadzētu, tā gadās.

Skorpions

Stipras sajūtas šodien raisīs tev apkārtējie cilvēki. Iespējams, tevi kaitinās kāds, kas nerunās un kaut ko nedarīs tev pa prātam. Kopumā tu daudz ko uztversi pārāk sāpīgi, asi un personīgi.

Strēlnieks

Pacenties neiejaukties šodien citu lietās. Tu nevari būt par korķi visām pudelēm, lai arī kā tev to gribētos!

Mežāzis

Ja tev būtu vēlēšanās, tad šodien tu spētu realizēt ļoti daudz ko, jo tāda iespēja tev tiks dota!

Ūdensvīrs

Tava harizma šodien būs pamanāma ļoti daudziem – tu pratīsi iepatikties un mācēsi arī skaisti, iedvesmojoši runāt. Izmanto to savu mērķu sasniegšanai!

Zivis

Šīs dienas notikumi spēlēs milzīgu lomu tavā tuvākajā nākotnē. Taču netērē bezgalīgi daudz laika katram no tiem – situācija var strauji mainīties pat dažu stundu laikā.