Nē sintētiskajām pārtikas krāsvielām! Trampa administrācija sola padarīt valsti "atkal veselīgu"







ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija otrdien paziņoja par plāniem aizliegt sintētiskās pārtikas krāsvielas, pievēršoties jautājumam, kurā pastāv abu lielo ASV politisko partiju vienprātība.

Veselības ministrs Roberts Kenedijs ir solījis reformēt ASV pārtikas nozari atbilstoši sauklim “Padarīt Ameriku atkal veselīgu” (MAHA). Paziņotie plāni paredz līdz 2026.gada beigām izslēgt no aprites astoņas apstiprinātās mākslīgās pārtikas krāsvielas.

Iepriekšējā prezidenta Džo Baidena administrācija nolēma aizliegt mākslīgo krāsvielu “Red Dye 3” līdz 2027. un 2028.gadam. Jaunā administrācija nolēma šo krāsvielu aizliegt līdz 2026.gada beigām un arī aicināja Nacionālo veselības institūtu veikt visaptverošu izpēti par to, kā pārtikas piedevas ietekmē bērnu attīstību.

“Pēdējos 50 gadus amerikāņu bērni arvien vairāk ir dzīvojuši toksiskā sintētisko ķimikāliju zupā,” preses konferencē paziņoja Pārtikas un medikamentu pārvaldes (FDA) komisārs Mārtijs Makarijs, atrodoties jaunu ģimeņu un MAHA piekritēju ielenkumā.

Makarijs pieminēja pētījumus, kas saista sintētiskās krāsvielas ar tādiem medicīniskiem stāvokļiem kā uzmanības deficīta hiperaktivitātes traucējumi, diabēts, vēzis, kuņģa un zarnu problēmas.

Savukārt Kenedijs nosauca pārtikas krāsvielu un piedevu jautājumu par “eksistenciālu” draudu.

No astoņām sintētiskajām krāsvielām, kas atvasinātas no naftas, visplašāk izmantotās ir “Yellow 5”, “Yellow 6” un “Red 40”. Tās atrodamas plašā produktu diapazonā – no dzērieniem un saldumiem līdz graudaugu pārtikai, mērcēm un piena produktiem.