Princis Harijs

Nebeidzamais stāsts: princis Harijs draud iesūdzēt tiesā Lielbritānijas valdību Ieteikt







Princis Harijs nācis klajā ar jaunu paziņojumu – viņš draudējis iesūdzēt tiesā Lielbritānijas valdību, tajā skaitā Iekšlietu ministriju, ja vien valdība nesāks nekavējoties segt miesassargu izmaksas par viņa un viņas ģimenes drošību, ziņo izdevums “The Mirror”.

Zināms, ka 2020.gadā princis Harijs un viņa sieva Megana Mārkla oficiāli atteicās pildīt pienākumus britu karaliskajā ģimenē un pārcēlās uz Kanādu, bet vēlāk – uz ASV, kur dzīvo arī šobrīd. Taču atsakoties no pienākumu pildīšanas karaliskajā ģimenē, princim Harijam nācās arī atteikties no ikmēneša ekonomiskās drošības, kas līdz tam, tāpat kā citiem britu karaliskās ģimenes locekļiem, tika segta no nodokļu maksātāju naudas. Tajā skaitā – par miesassargu pakalpojumiem.



























































































Princis Harijs un Megana Mārkla

Kādu brīdi pēc tam, kad Harijs un Megana ar mazo dēliņu Ārčiju pārcēlās uz dzīvi Kanādā, miesassargu atalgojumu no saviem privātajiem līdzekļiem apmaksāja Harija tēvs princis Čārlzs, taču pēc lielajām domstarpībām un Opras Vinfrijas intervijas zināms, ka Čārlzs ar savu jaunāko dēlu sen nav uzturējuši pat kontaktu, kas ļauj domāt, ka tēvs vairs nesedz šīs izmaksas no privātajiem līdzekļiem.





















Princis Harijs un Megana piedalās Opras Vinfrijas sarunu šovā

Princis Harijs ar radušos situāciju nav apmierināts, tāpēc nācis klajā ar paziņojumu, ka iesūdzēs tiesā gan Lielbritānijas valdību, gan Iekšlietu ministriju, lai panāktu šīs “negodīgās attieksmes” nekavējošas izmaiņas, lai viņš, viņa sieva Megana un viņu abi bērni justos drošībā. Tāpat viņš uzskata, ka miesassargu sniegtie pakalpojumi viņam un viņa ģimenei ir jānodrošina no valsts budžeta līdzekļiem katru reizi, kad viņš ierodas Lielbritānijā apciemot savu ģimeni vai citu mērķu vadīts.





















































Brāļi - princis Viljams un princis Harijs dažādos laikos.

Ne princis Čārlzs, ne Bekingemas pils, ne arī kāds cits britu karaliskās ģimenes pārstāvis šīs apsūdzības oficiāli nav komentējis.

2020.gadā, drīz pēc tam, kad Harijs, Megana un mazais dēliņš pārcēlās uz dzīvi Kanādā, eksperti izskaitļojuši, ka ģimenes drošība Kanādā izmaksās aptuveni 4 līdz 8 miljonus ASV dolāru gadā.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.