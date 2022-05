Necieņas izrādīšana pret Latvijas valstiskumu: Kariņš no Golubevas gaida skaidrojumu par notikumiem Uzvaras parkā

Pie pieminekļa Pārdaugavā turpinās ziedu nolikšana

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) sagaida skaidrojumu no iekšlietu ministres Marijas Golubevas (AP) par radušos situāciju pie Uzvaras pieminekļa, kur tika pieļauta vairāku simtu cilvēku pulcēšanās un padomju armijas, kā arī Krievijas slavināšana.

Mikroblogošanas vietnē “Twitter” Kariņš otrdienas vakarā ierakstījis, ka necieņas izrādīšana pret Latvijas valstiskumu, vēsturisko pieredzi un Krievijas kara Ukrainā upuriem nav pieļaujama.

“Šodien notiekošais Pārdaugavā nav attaisnojams,” raksta Kariņš, piebilstot, ka sagaida atbildīgo dienestu rīcību un Golubevas skaidrojumu par šo situāciju.

Skaidrojumu no iekšlietu ministres gaida arī “Konservatīvie”. To pārstāvis, Saeimas deputāts Krišjānis Feldmans tviterī norādījis, ka politiskais spēks pieprasījis publisku skaidrojumu no Golubevas par iespējamu likumpārkāpumu nenovēršanu, pieļaušanu un nevēršanos pret tiem administratīvā un kriminālprocesuālā kārtībā.

“Konservatīvie” arī prasa Kariņam sasaukt koalīcijas ārkārtas sadarbības sanāksmi par šo jautājumu.

Kā aģentūru LETA informēja Feldmans, Golubevai tiek prasīts skaidrot Iekšlietu ministrijas un tās struktūru rīcību 9. un 10. maijā saistībā ar iespējamiem likumu pārkāpumiem, kas saistīti ar ar militārās agresijas un kara noziegumu simbolu izmantošanu publiskā vietā, Krievijas bruņoto spēku Ukrainā īstenoto kara noziegumu attaisnošanu un slavināšanu un likuma “Par Ukrainā cietušo un bojā gājušo piemiņas dienas noteikšanu” regulējuma neievērošanu.

Jau vēstīts, ka valsts policijas (VP) darbinieki ap plkst.22.30 izklīdināja pēdējos Uzvaras parkā pulcējušos cilvēkus, bet daži atnākušie aizturēti, pielietojot spēku, aģentūru LETA informēja VP.

Policijā informēja, ka plkst.22.30 lielākā daļa personu jau izklīdināta, bet ar pārējiem sanākušajiem “notiek darbs”.

Līdz plkst.22 ir fiksētas vismaz trīs personas, kuras izmantojušas militārās agresijas un karu slavinošo simbolu – Georga lentu. Ir sākti administratīvie procesi. Uz laiku ierobežota satiksme ap parku.

Aģentūra LETA novēroja, ka īsi pirms plkst.22 pie pieminekļa bija palicis daudz degošu sveču, bet cilvēku skaits bija samazinājies.

Sarp simtiem cilvēku, kas otrdienas vakarā pulcējušies Uzvaras parkā, vairāki bija noskaņoti bravūrīgi – uzvedās skaļi, dziedāja, atskaņoja mūziku, slavēja Krieviju un svinēja padomju armijas uzvaru, taču policija viņu darbības nepārtrauca.

Lai gan policija publiski solīja nepieļaut pulcēšanos, Uzvaras parkā bija liels uz vietas stāvošu cilvēku pūlis. Policija īpaši neaicināja šos cilvēkus doties prom.

Tikmēr pāris Uzvaras parkā esoši jaunieši pūļa iekšienē turēja rokās Krievijas karogu un skaļrunī atskaņoja tradicionālu krievu dziesmu, kurai vairāki klātesošie dziedēja līdzi.

Kā novēroja LETA, arī šīs darbības policija nepārtrauca.

Pieminekļa pakājē dažādi cilvēki ik pa laikam izsauca padomju armiju slavinošus saukļus, raisot vairāku klātesošo aplausus, vairāki cilvēki uzvedās trokšņaini, daži bija arī manāmi iereibuši un bravūrīgi. Daudzi turpretim stāvēja klusi un uzvedās mierīgi.

Policija otrdien apgalvoja, ka pastiprinātā režīmā strādā notikuma vietā Uzvaras parka teritorijā un pieminekļa apkārtnē, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un likumpaklausību. Iedzīvotāji tika aicināti nesaasināt situāciju un neizvērst nekāda veida provokācijas vai fizisku konfrontāciju.

Policija apgalvoja, ka ir pilnā gatavībā reaģēt, lai nepieļautu militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošanu, naida kurināšanu, huligāniska rakstura darbības vai citus sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējumus.

Viss notiekošais tiek fiksēts ar tehniskajiem līdzekļiem un iegūtie materiāli tiks vērtēti, solīja policija.

Sociālajos tīklos bija publicēts videomateriāls, kurā redzams, kā kāds vīrietis izspārda pieminekļa pakājē novietotos ziedus un tādējādi izraisa pret sevi agresiju no apkārtesošajām personām.

Policijai norāda, ka tai bija nekavējoties jāiejaucas, lai novērstu personu fizisku konfrontāciju un neeskalētu situāciju līdz iespējamai vardarbībai, īpaši vērstai pret šo personu. Vīrietis nogādāts policijas iecirknī, lai skaidrotu viņa darbības un izpausmes pieminekļa tuvumā, kas acīmredzami provocēja citas personas uz agresīvu reakciju, un par to ir sākta resoriskā pārbaude.

Tāpat ir fiksēti video, kad no automašīnas Uzvaras parka tuvumā ir atskaņota Krievijas slavinoša mūzika – par to sākts administratīvais pārkāpumu process un persona tiks saukta pie atbildības, sola policija.

Nekādi publiski pulcēšanās pasākumi šajā dienā pieminekļa apkārtnē nebija pieteikti un policija solīja tādus nepieļaut.

9.maijā pieminekļa pakājē nolikto ziedu novākšana ar traktoru nākamās dienas rītā bija izsaukusi asu reakciju sociālajos tīklos, turklāt ir gan šādas rīcības atbalstītāji, gan pretinieki.

Koalīcija nesen vienojusies par atbalstu likumprojektam, ar kuru paredzēts atcelt juridiskos šķēršļus Pārdaugavā, Uzvaras parkā, esošā pieminekļa nojaukšanai.