Nedēļas pēdējā diena būs rudenīgi silta, bet vietām uzlīs, liecina Latvijas Vides, ģeoloģija un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Naktī mākoņu daudzums debesīs būs mainīgs un ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Atsevišķos rajonos veidosies migla, dūmaka. Vējš lielākajā daļā valsts teritorijas būs lēns, bet jūras piekrastē pūtīs nedaudz stiprāks dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +1…+5 grādiem, vietām piekrastē līdz +6…+8 grādiem.

Rīgā naktī mākoņu daudzums būs mainīgs un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš, un minimālā gaisa temperatūra būs +4…+6 grādi.

Dienā saule mīsies ar mākoņiem, tomēr no rietumiem Latvijai pietuvosies ciklons, tādēļ no pēcpusdienas, sākot no dienvidrietumiem, debesis apmāksies un dienvidrietumu rajonos gaidāms lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš, kas jūras piekrastē kļūs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra būs +10…+13 grādi.

Rīgā diena aizritēs ar mainīgu mākoņu daudzumu un bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +11…+12 grādi.