Foto: SHUTTERSTOCK

Nedzērājiem esot augstāks demences risks Ieteikt







Dace Bumbiere, “Planētas Noslēpumi”, AS “Latvijas Mediji”

Zinātniskas ievirzes izdevumā Addiction publicēti rezultāti par pētījumu, kurā noskaidrots, ka demences risks augstāks ir tiem cilvēkiem, kuri pilnībā atteikušies no alkohola lietošanas.

Analīze balstīta kopumā 15 epidemioloģiskajos pētījumos tieši par šo saistību, un šie pētījumi veikti visos kontinentos, kopumā iekļaujot vismaz 24 000 cilvēku, kuru vidējais vecums pētījumu sākumā bija aptuveni 72 gadi.

Noskaidrojās, ka demences attīstības risks augstāks bijis tiem cilvēkiem, kuri vispār atturējušies no alkohola lietošanas, savukārt tie, kuri to lietoja mēreni vai pat pietiekami bieži, uzrādīja zemāku demences attīstības risku. Turklāt noskaidrots arī tas, ka šis risks nav bijis atkarīgs no lietotā alkohola daudzuma.

Pētījuma dalībnieki gluži patstāvīgi novērtēja savu alkohola patēriņa līmeni un varēja to arī pamazināt. Turklāt daudzi alkoholu lietojoši cilvēki varēja arī nebūt iekļauti analīzē, jo bija nomiruši jau līdz 72 gadu vecuma sasniegšanai, tāpēc pētījumā varēja ņemt vērā praktiski tikai visveselākos.

Tostarp darbam bija vēl arī citi ierobežojumi, tāpēc pret tajā noformulētajiem rezultātiem pagaidām vēl vajadzētu izturēties piesardzīgi. Katrā ziņā pētnieku secinājumi nerunā par to, ka alkohols vispār pasargā no demences. Un vēl joprojām daudzos līdzīgos eksperimentos izdodas gūt visnotaļ pretrunīgus rezultātus: vienā gadījumā tie uzrāda, ka alkohols nepalielina demences attīstības risku, citā savukārt veidojas aina, ka šāda saikne tomēr ir un tā atkarīga no devas. Un tamlīdzīgi.