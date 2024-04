Ilustratīvs attēls Foto-LETA/AFP

Neizmet, turpini izmantot – 10 praktiski pielietojumi ikdienā tavam vecajam viedtālrunim Ieteikt







Neļaujiet vecajam tālrunim vākt putekļus atvilktnē vai nedotiet iznīcināšanai atkritumu poligonā. Izmantojiet to kā video kameru, modinātāju, multivides atskaņotāju un daudz ko citu. Katru dienu mēs staigājam ar superdatoru kabatā.

Tas pārbauda laikapstākļus, meklē letas internetā, spēlē spēles, straumē multividi, uzņem attēlus un analizē datus. Viedtālruņi ir lieliski, izņemot to, ka jaunākas, labākas versijas vienmēr ir pie apvāršņa. Lielākā daļa no mums izmanto vienu un to pašu tālruni gadiem ilgi, taču jaunināšanas cikls nozīmē, ka vienmēr ir vilinoši meklēt svaigāku modeli.

Tātad, kas notiek ar veco tālruni? To var apmainīt, var pārdot, lai atgūtu daļu no ieguldītās naudas. Tā vietā, lai izmestu ierīci vai ļautu tai vākt putekļus atvilktnē, izmantojiet to atkārtoti! Ja tas prot izveidot savienojumu ar Wi-Fi, tas joprojām var būt ērts papildinājums mājsaimniecībai. Šeit ir dažas lieliskas lietas, ko varat darīt ar savu veco viedtālruni.