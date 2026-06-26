Neprofesionāls, gļēvs un politiski motivēts lēmums!” Aktieris Gundars Āboliņš publiski apvaino “Spēlmaņu nakts” žūriju 21
Aktieris Gundars Āboliņš sociālajos tīklos nācis klajā ar negaidītu paziņojumu.
“LTDS valdei un “Spēlmaņu nakts” žūrijas komisijai. Ar šo daru zināmu, ka atsakos no “Spēlmaņu nakts” 2026 nominācijas “Gada aktieris” par darbu JRT izrādē “Dons Kihots”.
Lūdzu, izņemt mani no oficiālā nominantu saraksta! Uzskatu, ka šis žūrijas komisijas lēmums ir neprofesionāls, gļēvs un politiski motivēts. Ādolfs Šapiro ir viens no maniem skolotājiem šajā profesijā, tāpēc palieku kopā ar savu skolotāju. Ar šo mēs atkārtojām kļūdu, ko jau reiz izdarījām pirms gadiem 30!
Gundars Āboliņš
P.S. Paldies Ingrīdai Vilkārsei par drosmi nepiedalīties šā lēmuma pieņemšanā!”
“Režisors Ādolfs Šapiro Latvijas teātrī aizvadītajā sezonā Jaunajā Rīgas teātrī iestudējis izrādi “Dons Kihots”, un par to nominēts vairākām “Spēlmaņu nakts” balvām. Aizvadītās sezonas “Spēlmaņu nakts” nominācijas sēde notika 16. jūnijā, nomināciju saraksts publiskots 18. jūnijā. Tobrīd žūrija nebija informēta, ka 18. jūnijā Maskavā, A. Čehova Maskavas Dailes teātrī ieplānota tikšanās ar režisoru Ādolfu Šapiro, kas šajā datumā arī notikusi.
“Spēlmaņu nakts” žūrija uzsver, ka, Krievijai turpinot pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, uzskata par neiespējamu publisku atzinību māksliniekiem, kas piedalās oficiālos pasākumos Krievijā.
Žūrija nolēma svītrot no nominantu saraksta Ādolfu Šapiro kategorijā “Gada režisors” un izrādi “Dons Kihots” kategorijā “Gada lielās formas izrāde”,” situāciju skaidro Žūrijas komisijas priekšsēdētājs Atis Rozentāls.