Šāds apģērbs var pievienot papildu kilogramus: 10 lietas, kas “spēlē” pret jums 0
Vai tev ir gadījies ieraudzīt kādu skaistu apģērba kombināciju, kas, tavuprāt, uz manekena izskatās ideāli, bet, tiklīdz to uzvelc, tas acumirklī pievieno liekus kilogramus? Bieži vien iemesls nav jūsu figūrā, bet gan auduma piegriezumā vai faktūrā.
Portāls Glavred atklāj desmit “kaitniekus”, kas spēj vizuāli palielināt siluetu pat tad, ja reāla liekā svara nemaz nav. Kā atpazīt šos slazdus savā skapī, lai nekaitētu savam tēlam?
1. Plāna trikotāža
Stiliste Anna Kačanova stāsta, ka plāni audumi izceļ katru ķermeņa krunciņu – pat tās, kuru nemaz nav. Pieguļoša kleita vai džemperis no plānas trikotāžas var padarīt tēlu nevīžīgu.
Padoms – izvēlieties blīvu trikotāžu vai velciet plāno apģērbu zem žaketes vai kardigana!