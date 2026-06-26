Foto: Pexels.com

Šāds apģērbs var pievienot papildu kilogramus: 10 lietas, kas “spēlē” pret jums 0

Pievieno LA.LV
kokteilis.lv
9:33, 26. jūnijs 2026
Kokteilis Stilo

Vai tev ir gadījies ieraudzīt kādu skaistu apģērba kombināciju, kas, tavuprāt, uz manekena izskatās ideāli, bet, tiklīdz to uzvelc, tas acumirklī pievieno liekus kilogramus? Bieži vien iemesls nav jūsu figūrā, bet gan auduma piegriezumā vai faktūrā.

Kokteilis
3 zodiaka zīmes, kuras nekad nebūs nabadzīgas – nauda tām burtiski līp pie pirkstiem
Kokteilis
10 dīvaini četrdesmitgadnieku ieradumi – agrāk viņi paši par tiem smējās
VIDEO. “Armija pavērsīs savus ieročus pret Kremli!” Krievijas bruņoto spēku veterāns izvirzījis ultimātu Putinam 98
Lasīt citas ziņas

Portāls Glavred atklāj desmit “kaitniekus”, kas spēj vizuāli palielināt siluetu pat tad, ja reāla liekā svara nemaz nav. Kā atpazīt šos slazdus savā skapī, lai nekaitētu savam tēlam?

1. Plāna trikotāža

Stiliste Anna Kačanova stāsta, ka plāni audumi izceļ katru ķermeņa krunciņu – pat tās, kuru nemaz nav. Pieguļoša kleita vai džemperis no plānas trikotāžas var padarīt tēlu nevīžīgu.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Vieglais “lupatās”, bet baļķvedējs grāvī: pie Muceniekiem notikusi smaga avārija
“Autobusa šoferis sāka uz viņu kliegt: “Kas tā par sū*ainu valodu!”” Sieviete sašutusi par notiekošo autobusā uz Ventspili
“Atstāja cilvēku ceļa malā!” Cēsu pusē aktīvi meklē šoferi, kurš notrieca velobraucēju un aizbēga

Padoms – izvēlieties blīvu trikotāžu vai velciet plāno apģērbu zem žaketes vai kardigana!

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
14 lietas, ko tu noteikti dari salonā, bet tās slepeni kaitina tavu frizieri
Kokteilis
Tās uzskatīja par amorālām: 9 lietas, kurām padomju sievietes garderobē nebija vietas
Kokteilis
Piecas liktenīgas kļūdas, kas uzreiz pārvērš jebkuru sievieti par tantuku
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.