Neslēp šodien savas vēlmes! Horoskopi 30.augustam







Auns

Iespējams, ka šodien tev nāksies izrādīt papildus pieklājību, jo tev negribēsies tādam būt, taču būs jācenšas. Pretējā gadījumā tu iekulsies lielos strīdos.

Vērsis

Tev pēkšņi var kļūt par šauru tur, kur tu atrodies. Iespējams, ka tam ir pietiekoši nopietns iemesls, tomēr tev jācenšas nesacelt vētru ūdens glāzē. Jo tādējādi viss kļūs tikai sliktāk.

Dvīņi

Tevi apbērs ar dažādām ziņām, telefona zvaniem, epastiem, visi kaut ko no tevis vēlēsies. Bet tev jācenšas ieturēt mieru, jo, ja sāksi ķert visu pēc kārtas, nesanāks nekas no tā visa.

Vēzis

Tu esi gatavs uzsākt kādu lielu projektu, tomēr kaut kādu iemeslu dēļ visu laiku šaubies. Pārstāj! Tev viss izdosies!

Lauva

Tev būs dota iespēja iepazīties ar kādu jaudīgu cilvēku, kurš, visticamāk, tavā dzīvē spēlēs lielu un paliekošu lomu. Turi acis vaļā un nepaej viņam garām.

Jaunava

Apkārtējie būs lietas kursā par tavu dzīvi vairāk, nekā tu pats. Neliecies par to traucēts – lai viņi spriež, bet tu dari to, ko biji ieplānojis darīt.

Svari

Tu atrodies uz robežas – it kā vēlies izbaudīt mieru, bet negribi būt vientuļš. Svarīgi izvēlēties tieši to, kas tev šajā brīdī ir nepieciešams. Un beigt par sevi šaubīties!

Skorpions

Pacenties šodien izmantot visu savu arsenālu, kad runa ir par to, lai izdarītu to, ko esi solījis. Jo, ja tu to neizdarīsi, apkārtējie to atcerēsies ļoti ilgi. Un tas nebūs patīkami.

Strēlnieks

Kolektīvam ir liels spēks, un šodien tu to sapratīsi. Ja tev izdosies tikt skaidrībā ar savām problēmām, izdosies arī tikt galā ar visu citu. Tikai nešaubies par sevi un saviem kolēģiem.

Mežāzis

Tu uztraucies par savām problēmām kā jau jebkurš cilvēks, taču tev jāsaprot kāda lieta – tikai ar uztraukšanos situācija nemainīsies. Un, ja tu neesi gatavs to mainīt, tad kāda jēga tērēt savus nervus?

Ūdensvīrs

Neslēp šodien savas vēlmes, jo var gadīties, ka kaut ko noklusējot, tevi kāds arī pamatīgi var pārprast. Labāk ir pateikt visu, ko tu domā, pie tam – tieši, nevis ietērpt skaistos vārdos.

Zivis

Diez vai tev šodien izdosies nokļūt tur, kur tu vēlies. Taču izdosies nedaudz pietuvoties maziem solīšiem šim mērķim. Arī nav slikti, vai ne?