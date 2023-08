Foto: SHUTTERSTOCK

5 zodiaka zīmes, kas paniski baidās novecot. Vai tu esi viņu vidū?







Neviens no mums nevēlas novecot, taču tādi ir dabas likumi. Taču mūsu vidū ir daži cilvēki, kuri novecot baidās paniski. Un parasti šie cilvēki ir dzimuši šajās zodiaka zīmēs.

Strēlnieks

Šajā zīmē dzimušie ir nākuši pasaulē meklēt piedzīvojumus: viņiem patīk izbaudīt asas jūtas un viņi nekad nav mierā ar rutīnu. Vienmēr vēlas pamēģināt kaut ko jaunu. Novecošana Strēlniekiem ir tabu, jo viņi nojauš, ka tas nozīmē to, ka viņiem nāksies pārstāt nodarboties ar to, kas viņus aizrauj. Visvairāk viņi baidās, ka nepaspēs ne attapties, kā jaunība jau būs pagājusi.

Dažkārt, nosvinot kārtējo jubileju, Strēlnieki var pat iedzīvoties kārtīgā depresijā, tāpēc bieži vien savas dzimšanas dienas viņi ne tikai nesvin, bet pat mēģina noslēpt, kad tās ir. Dzimšanas dienu apsveikumi viņus nevis iepriecina, bet gan skumdina.

Dvīņi

Šīs zīmes pārstāvji ir sapņotāji. Taču gadi iet uz priekšu un viņiem nākas tomēr pieņemt, ka viņi kļūst vecāki. Šie cilvēki ir raduši dzīvot bez ierobežojumiem, un baudīt to, ko dzīve tiem piedāvā šodien.

Viņi ir atkarīgi no kaislībām, dažādiem sakariem, iemīlas bieži un uz īsu laiku, taču līdz ar gadiem viņi apzinās – šī visa kļūs mazāk, jo kurš gan grib izklaidēties ar omīti vai opīti? Un šis viņus patiesi biedē un skumdina.

Ūdensvīrs

Pie tām zodiaka zīmēm, kas visvairāk baidās novecot, ir pieskaitāmi arī Ūdensvīri. Šī doma, ka kādreiz viņi novecos, vien viņus noved pie izmisuma. Jo viņi visu savu dzīvi ir ļoti radoši un darbīgi.

Visvairāk šie cilvēki baidās par to, ka kaut ko nebūs paspējuši izdarīt. Viņi baidās no tādas nākotnes, kurā viņi kļūst nevarīgi un nevienam nevajadzīgi. Gluži cilvēcīgas bailes, vai ne?

Skorpions

Skorpioni arī noveco skaisti. Un no visa spēka viņi cenšas, lai viņu pievilcīga nekādā gadījumā nemazinātos līdz ar gadiem. Taču patiesībā viņi baidās, ka kādreiz pienāks tāds brīdis, kad vecums viņiem atņems viņu pievilcību. Ar šo domu viņi cenšas sadzīvot, ka gadi iet uz priekšu, nevis atpakaļ. Un reizēm viņiem to izdodas pieņemt.

Vēzis

Vēžiem novecošana izraisa dalītas sajūtas. Viņi baidās, ka jaunība pagaidīs un paliks vien nožēla par to, kā kādreiz bija, bet vairs nekad nebūs. No otras puses, Vēži vienmēr vēl sev visu to labāko un zina, ka pat briedumā viņi var dzīvot pilnvērtīgu, krāšņu dzīvi un būt laimīgi.

Domājot par nākotni, Vēžiem vienmēr ir stress. Un ir vajadzīgs laiks, lai apzinātos, ka gadi tomēr iet uz priekšu. Tiklīdz viņi iegūs šo pārliecību sevī, viņi spēs skatīties nākotnē un savu vecumu iemīlēt.