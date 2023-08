Foto: Shutterstock

Mākoņi ap tavu horizontu šodien sāks izklīst! Horoskopi 29.augustam Ieteikt







Auns

Tevi gaida tiešām aizraujošs vakars. Sagatavojies tam! Labā ziņa ir tā, ka nekas slikts nav gaidāms.

Vērsis

Ja tu šodien iemācīsies domāt vairāk abstrakti, nekā racionāli, tev viss izdosies. Vienkārši ieklausies tajā, ko saka tava sirds.

Dvīņi

Īpaši spēcīgi tu šodien sajutīsi savu slinkumu. Un tev, tā rezultātā, var rasties problēmas ar apkārtējiem. Ja tu vēlies, lai tevi uztver nopietni, nāksies vien ar to tikt galā pašam.

Vēzis

Šī diena var kļūt par negaidītu pārsteigumu tev pašam. Savā ziņā notiekošais būs cirks, taču labi, ka tu pats to radi, nevis to tavā vietā dara citi.

Lauva

Ieklausies tajā, ko stāsta apkārtējie – var izrādīties, ka no viņu mutes nāk kaut kas ļoti ģeniāls, par ko tu kaut kādu iemeslu dēļ nebiji aizdomājies.

Jaunava

Šodien tevi gaida lieli pārbaudījumi un tev nāksies būt koncentrētam, un pacietīgam. Ja tu ilgojies pēc patiesības, tad neaizver acis uz to!

Svari

Šodien tev, visdrīzāk, nāksies izlikties par to, kas notiek apkārt – it kā tu to nesaprastu. Un, zini, labāk tā, nekā iesaistīties strīdos, kurus tu nevarēsi atrisināt.

Skorpions

Izrādi pacietību, vai arī pacenties noslēpt savas patiesās jūtas attiecībā pret kādu cilvēku, kurš tik ļoti grib tevi satikt. Jūtas atklātībā varēsi rādīt citu dienu, tikai ne šodien!

Strēlnieks

Mākoņi ap tavu horizontu šodien sāks izklīst – tavas bailes un pārdzīvojumi sāks pazust. Tu vari šajā laikā uzsākt kādu lielu projektu.

Mežāzis

Slāpes pēc kaut kā jauna un interesanta tevi var pazudināt. Vai vismaz pamatīgi sabojāt attiecības ar mīļoto cilvēku. Tāpēc bremzē sevi!

Ūdensvīrs

Tu šodien esi tikai maza skrūvīte kādā sarežģītā mehānismā, un tomēr – svarīga skrūvīte. Ja to sapratīs arī citi, kopā varēsiet darīt lielas lietas.

Zivis

Šodien tavi tuvinieki būs ļoti pārsteigti par tavu attieksmi pret citiem, jo tu būsi ļoti pacietīgs un uzmanīgs pret citu teikto. Un būtu labi, ja tu tāds būtu biežāk.