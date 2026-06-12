Neticamā veidā atklāts gadiem slēpts noziegums ģimenē; Kurzemes apgabaltiesa atstāj spēkā bargu sodu 0
Kurzemes apgabaltiesa atstājusi spēkā pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru vīrietim par seksuāla rakstura darbībām pret savu meitu un mazmeitu piespriesta brīvības atņemšana uz 20 gadiem un probācijas uzraudzība uz pieciem gadiem, aģentūru LETA informēja prokuratūrā.
Rīgas Ziemeļu prokuratūras prokurors iepriekš bija pieprasījis ilgāku brīvības atņemšanas sodu.
Vīrietis apsūdzēts par deviņiem noziedzīgiem nodarījumiem. Viens noziedzīgais nodarījums veikts pret sešus gadus sasniegušo mazmeitu un astoņi – pret paša meitu no viņas septiņu līdz 14 gadu vecumam. Apsūdzība celta par seksuāla rakstura darbībām ar mazgadīgu personu, seksuālu vardarbību pret mazgadīgu personu un mazgadīgas un nepilngadīgas personas pavešanu netiklībā un vairākkārtīgu izvarošanu.
Nozieguma atklāšanu veicināja mammas saruna ar meitu, kuras laikā viņa atklāja mammai par vectēva veiktajām darbībām. Mammai saprotot, ka pret viņas meitu tiek veiktas tādas pašas darbības kā pret viņu bērnībā, viņa nolēma tomēr atklāt policijai par savā bērnībā piedzīvoto seksuālo vardarbību, par ko bija klusējusi iepriekš.
Prokuratūrā norāda, ka ar savu rīcību apsūdzētais apdraudēja savas meitas un mazmeitas dzimumneaizskaramību, tikumību, traucējot normālu fizisku, garīgu un seksuālu attīstību un nodarīja viņām psihiskas ciešanas, atstājot ilgstošas sekas.
Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.