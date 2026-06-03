Savu vainu tā arī neatzina: tiesa imunologam Ņikiforenko par seksuālo vardarbību pret pacientēm piespriež 13 gadus aiz restēm 0
Rīgas rajona tiesa Jūrmalā trešdien imunologam Jevgēnijam Ņikiforenko par seksuālo vardarbību pret pacientēm piesprieda 13 gadu cietumsodu un aizliegumu strādāt par ārstu uz septiņiem gadiem, noskaidroja aģentūra LETA.
Prokurore tiesu debatēs apsūdzētajam lūdza piemērot brīvības atņemšanu uz 14 gadiem un probācijas uzraudzību uz pieciem gadiem, nosakot aizliegumu strādāt kā ārstniecības personai un ārstniecības atbalsta personai uz desmit gadiem, aģentūru LETA informēja prokuratūrā.
Tiesa šodien pasludināja saīsināto spriedumu krimināllietā, kurā pie kriminālatbildības saukts ārsts imunologs par kopumā septiņu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Tiesa atzina apsūdzēto par vainīgu noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā un sodīja ar brīvības atņemšanu uz 13 gadiem un probācijas uzraudzību uz pieciem gadiem, nosakot aizliegumu strādāt kā ārstniecības personai un ārstniecības atbalsta personai uz septiņiem gadiem.
Pēc pilna sprieduma sagatavošanas to būs iespējams pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā.
Kā iepriekš ziņots, ārsts imunologs apsūdzēts par seksuāla rakstura darbībām nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušās ķermeni, ja tās izdarītas pret cietušās gribu, izmantojot uzticību un lietojot vardarbību, un par dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā, kas saistīta ar vaginālu iekļūšanu cietušās ķermenī, pret cietušās gribu, izmantojot uzticību.
Kriminālprocesā par īpaši aizsargājamām cietušajām atzītas piecas ārsta pacientes, kuras kopumā bija pieteikušas morālā kaitējuma kompensācijas 14 000 eiro apmērā.
Apsūdzētais savu vainu viņam inkriminēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā neatzina, tāpat viņš neatzina arī cietušo pieteiktās morālā kaitējuma kompensācijas un valsts izmaksātās kompensācijas cietušajām. Liecības apsūdzētais sniedza tikai tiesas izmeklēšanas laikā, turpinot savu vainu noliegt.
Apsūdzētajam kā drošības līdzekļi bija piemēroti dzīvesvietas maiņas paziņošana, aizliegums izbraukt no valsts, kā arī noteiktas nodarbošanās aizliegums, proti, aizliegums pildīt ārsta imunologa darba pienākumus. Tāpat apsūdzētajam tika noteikts aizliegums jebkādi tuvoties cietušajām personām un ar viņām kontaktēties.
Latvijas Radio sadarbībā ar Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centru “Re:Baltica” savulaik ziņoja, ka žurnālistiem vairākas sievietes apgalvojušas, ka imunologs veicis savai specialitātei neatbilstošas, vairāk ginekoloģiskas manipulācijas, kā arī tādas, kuras neveic pat ginekologa kabinetā. Pacientes ārsta veiktās darbības vērtēja kā seksuālu izmantošanu.