“Smalks pāris kā no kino!” Kulbergs ar kundzi viesojas Parīzē, un pēc bilžu publicēšanas visi runā tikai par vienu pamanītu faktu 75
Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs ar kundzi Annu klātienē vēroja vērienīgo Bastīlijas ieņemšanas gadadienai veltīto militāro parādi. Makronam tā bija pēdējā, esot Francijas prezidenta amatā. Savās emocijās viņš dalījās arī X.
“Parīze — vizītē pie Francijas prezidenta Makrona pēc viņa personīgā uzaicinājuma, kopā ar kundzi. Cepāmies +35 °C karstumā, gulēt tikām ap diviem naktī, bet, lai visu paspētu, uz Parīzi būtu bijis jāierodas jau dienu iepriekš,” viņš raksta.
Abi izskatījās izsmalcināti – Kulberga sieva bija tērpusies melnā elegantā kleitā, rotājoties ar pērļu kaklarotu un rokassprādzi. Gluži kā kinozvaigznes.
“Uz Coalition of the Willing sanāksmi bija ieradušies gandrīz visi valstu līderi, kuri atbalsta Ukrainu. Piedalījās arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Kulbergs norādīja.
Viņš novērtēja Latvijas vēstniecību Parīzē, kas atrodas skaistā, vēsturiskā 19. gadsimta ēkā, kā arī sniedza interviju slavenajam Francijas laikrakstam “Le Monde”.
“Jāsaka atklāti — Emanuels Makrons šobrīd ir viens no retajiem līderiem, kurš spēj sapulcināt Eiropas valstu vadītājus un uzņemties līderību Eiropas aizsardzības un Ukrainas atbalsta jautājumos. Tieši šādas līderības Eiropas Savienībai ļoti pietrūkst,» uzskata viņš. «Runāju ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu un viņa kundzi Brižitu Makronu. Brižita Makrona bija ļoti labi informēta par to, cik tālu Latvija un pārējās Baltijas valstis ir pavirzījušās vienotās digitālās identitātes attīstībā — apvienojot identitātes dokumentus, autovadītāja tiesības, veselības apdrošināšanu un citus pakalpojumus vienotā digitālajā makā.
Viņa jokojot atzina, ka Francijai un Emanuelam Makronam vajadzētu no mums, baltiešiem, pamācīties ātrāku risinājumu ieviešanu,” atklāja Kulbergs.
Šajā pasākumā acīgākie pamanīja ne tikai izsmalcināto Latvijas pārstāvju pāri, bet arī to, ka uz visiem Kulbergs skatījās no augšas. Burtiski. Mūsu premjera varenais augums ļoti izcēlās šajā vizītē.
Diena Nr. 32 premjera krēslā 🇱🇻
Kavējos ar dienas atskaiti, jo nebija pat brīža, kad to uzrakstīt un vēl samontēt video.
🇫🇷 Parīze — vizītē pie Francijas prezidenta @EmmanuelMacron pēc viņa personīgā uzaicinājuma, kopā ar kundzi.
Cepāmies +35 °C karstumā, gulēt tikām ap diviem… pic.twitter.com/NlFvenFFYl
— Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) July 14, 2026