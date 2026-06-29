Cik daudziem no mums skapī vai mājās kopumā ir tikai tik daudz lietu, cik mums patiesībā nepieciešams? Mūsdienās, kad esam kļuvuši par patērētāju sabiedrību, tieksmi nopirkt ko jaunu, lai arī tas, iespējams, nemaz nav nepieciešams, ir grūti pārvarēt.
Runājot par apģērbu, ir cilvēki, kas ievēro principu – pirkt kaut ko jaunu tikai tad, ja atbrīvojas no kaut kā esoša savā skapī. Reizēm lietas, kas mums pašiem nav vajadzīgas, noder citiem cilvēkiem. Mēs tās varam noziedot vai arī pārdot internetā, piemēram, “Andele Mandele”, “Facebook” vai jaunajā “Vinted”.
Ir arī ļaudis, kas šajās platformās ir izveidojuši sava veida biznesu, pievēršoties jaunu vai lietotu preču pārdošanai nopietni, tādejādi pelnot naudu. Bet kā uz šādu preču pārdošanu raugās Valsts ieņēmumu dienests (VID)? Vai par to jāmaksā nodokļi un preces jādeklarē? Šādus jautājumus LA.LV redakcijai uzdevusi Laura.
Viņa raksta: “Man ir tāds “hobijs”, ka ik pa laikam pārdodu dažādas lietotas preces “Andelē Mandelē” un citur internetā. Gan bērnu, gan vīra, esmu par to, ka lietas tiek lietotas tik ilgi, kamēr tās pilda savas funkcijas, taču padomāju, ka ar šo visu finanšu plūsma manā kontā ir paliela, īpaši tagad, kad pārdevu bērna ratus, autokrēsliņu, gultu – lietas, no kurām viņš ir izaudzis. Kā VID uz šādiem darījumiem raugās? Vai man kaut kas no tā ir jādeklarē? Nevar taču rasties kādas nodokļu saistības, vai ne?”
Pārdot savas personīgās mantas nav aizliegts
VID skaidro: “Ikviens cilvēks reizi pa reizei pārdod savas personīgās mantas, kuras pašam vairs nav nepieciešamas. Tas nav liegts, turklāt, ienākumi no personīgās mantas pārdošanas ar nodokli netiek aplikti.
Savukārt, iegādājoties un pārdodot mantas vai ražojot un pārdodot mantas, vai sniedzot pakalpojumus pret samaksu – tātad jau mērķtiecīgi veicot kādus darījumus par kuriem tiek saņemta samaksa, personai obligāti ir jāreģistrē saimnieciskā darbība un jāmaksā nodokļi. Plašāk par saimniecisko darbību aprakstīts šeit.
Nosakot robežu starp privātpersonas personīgās mantas atsavināšanu un saimniecisko darbību, Valsts ieņēmumu dienests praksē nevērtē vienu atsevišķu pazīmi, bet gan kopējo darbības raksturu un tās ekonomisko būtību, kā to paredz likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Ja persona pārdod savas personīgai lietošanai iegādātas lietas, piemēram, savu lietoto apģērbu, sadzīves priekšmetus vai bērnu lietas, tad šādi darījumi nav saistāmi ar saimniecisko darbību un ienākumus no personiskai lietošanai iegādātu mantu pārdošanas neapliek ar nodokli. Savukārt gadījumos, kad persona sistemātiski iegādājas jebkādas preces nolūkā tās pārdot tālāk, gūt peļņu (neatkarīgi no tā, vai tās ir jaunas vai lietotas), darbība jau kvalificējama kā saimnieciskā darbība.
Visas situācijas tiek skatītas individuāli, ņemot vērā konkrētos apstākļus, un nekad netiek automātiski pieņemts, ka neatbilstības nozīmē apzinātu izvairīšanos no nodokļu nomaksas.”
Ja arī tev ir kādi juridiski jautājumi vai neskaidrības, droši raksti man uz e-pastu [email protected]!
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!