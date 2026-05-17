Slimības lapa ir slēgta, taču naudas kontā joprojām nav. Izrādās, ka slimības pabalsta izmaksa var tikt apturēta nevis paša darbinieka, bet gan darba devēja rīcības dēļ. Tieši šādā situācijā nonācis mūsu lasītājs Lauris, un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra apstiprina – šādu kārtību paredz likums.
“Pērnā gada 7. oktobrī veselības problēmu dēļ nācās ņemt “zilo lapu” (atvērt B lapu). Tā tika noslēgta novembrī, bet otra – decembrī. Likums paredz noteiktā laikā pēc lapas slēgšanas izmaksāt strādājošajam naudu, taču tas nav noticis. Paralēli pamata darbam nelielā slodzē strādāju vēl vienā uzņēmumā, un VSAA skaidro, ka šis otrs uzņēmums man nav izmaksājis algu pirms slimības lapas, līdz ar to ir apturēta arī slimības lapas izmaksa. Vai tiešām tas ir arguments, lai nemaksātu naudu? Kā man izdzīvot? Jūtos situācijas upuris, jo veselība pasliktinājās, alga nav izmaksāta, un tagad tiek aizkavēta arī VSAA naudas izmaksa,” mums raksta lasītājs Lauris.
Izmaksa var tikt ieturēta tik ilgi, cik pats darbinieks nesāks rīkoties
Lai noskaidrotu, vai tiešām tā var būt, ka darba devēja dēļ cilvēks nesaņem slimības pabalstu, sazinājos ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru.
Situāciju skaidro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Marika Zelčāne: “Slimības pabalstu piešķir un izmaksā, pamatojoties uz likumu “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”. Minētā likuma 11. pants nosaka, ka slimības pabalstu piešķir, ja persona neierodas darbā un tādējādi zaudē algotā darbā gūstamos ienākumus. Ņemot vērā, ka viens no darba devējiem pirms darbnespējas iestāšanās nav uzrādījis darba algu, VSAA rīcībā nav informācijas par algotā darbā gūstamo ienākumu zaudējumu, līdz ar to slimības pabalsts par attiecīgo apdrošināšanas periodu netiek izmaksāts.
Ja darba devējs nav uzrādījis un izmaksājis darba algu, personai vispirms jāvēršas pie darba devēja, lai panāktu situācijas sakārtošanu. Ja tas neizdodas, iespējams vērsties Valsts darba inspekcijā vai Valsts ieņēmumu dienestā. Pēc tam, kad darba devējs būs iesniedzis korektu informāciju un veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas, VSAA atkārtoti izvērtēs tiesības uz slimības pabalstu.
Naudas izmaksa var tikt ieturēta līdz brīdim, kad VSAA varēs izvērtēt algotā darbā gūstamos ienākumu zaudējumus un aprēķināt slimības pabalstu, tas ir, līdz darba devējs sakārtos un sniegs informāciju par ienākumiem pirms darbnespējas perioda.”
Ja rodas jautājumi konkrētajā dzīves situācijā Zelčāne iesaka saziņai lietot VSAA informējošos kanālus: rakstot [email protected] vai zvanot 64507020.
Ja arī Tev ir kādi juridiski jautājumi vai neskaidrības, droši raksti man uz e-pastu [email protected], meklēšu uz tiem atbildi!
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!