Foto: ekrānuzņēmums no video.

“Nevaram atvērt logus, iziet dārzā – viss smird!” Ogrēnieši sūdzās par neizturamo mēslu smārdu Ieteikt







Senioru pāris no Ogres jau gadiem cīnās ar to, ka vasarā prieku rosīties pa dārzu nomāc nepatīkamais smārds, kas jūtams gaisā un liek mukt četrās sienās, vēsta TV3 raidījums “Bez Tabu”. Iedzīvotāji esot jau ilgstoši lūgušu atbildīgajiem noskaidrot, no kurienes šī smaka rodas un atrisināt šo problēmu. Jo īpaši smaka jūtama, kad pūš dienvidaustrumu vējš.

Reklāma Reklāma

“Kad ir dienvidaustrumu vējš, neciešama smaka. Piemēram, kad bija tas lielais karstums divas nedēļas, nevarējām atvērt logus! Mēs nezinām, kas tur tā smird! Mēs jau pirms pāris gadiem sākām celt trobeli, zvanījām Vides dienestam un pašvaldībai!” stāsta Anna un Jevgēnijs.

No senioru īpašuma var nokāpt līdz Ogres upei. Iespējams, ka nepatīkamais aromāts rodas no Dārziņu rajona, kas atrodas senioru mājai pretī, otrpus upei, jo tur nav centralizētās kanalizācijas sistēmas. Ja tas pie vainas, iedzīvotāji bažījas ne vien par smaku, bet arī par to, ka tualetes saturs ieplūst Ogres upē, to piesārņojot.

Nepatīkamo aromātu apstiprina arī kaimiņi un citi satikties ogrēnieši. “Es jau zvanīju un sūdzējos,” stāsta turpat satiktā Inga, kura sauļojas upes krastā.

Pašvaldība vainu noveļ uz vietējo uzņēmēju, tad nu “Bez Tabu” dodas noskaidrot apstākļu pie viņiem. Plašāk sižetā.