Ilustratīvs attēls Foto: Valsts policija

Augstākajai tiesai (AT) noraidot kasācijas sūdzību, stājies spēkā mūža ieslodzījums kādam jaunam vīrietim par sava topošā bērna mātes slepkavību Ādažos, aģentūru LETA informēja AT.

Ar AT lēmumu noraidītas apsūdzētā un viņa aizstāvja kasācijas sūdzības par Rīgas apgabaltiesas lēmumu, atstājot negrozītu Rīgas rajona tiesas spriedumu. Ar pirmās instances tiesas spriedumu no apsūdzētā mirušās tuvinieces labā piedzīta arī morālā kaitējuma kompensācija 50 000 eiro apmērā. AT lēmums nav pārsūdzams.

Vīrietim apsūdzība celta par to, ka viņš izdarīja slepkavību pastiprinošos apstākļos.

Apsūdzībā norādīts, ka apsūdzētais vīrietis, uzzinot, ka sieviete no viņa gaida bērnu, nevēloties maksāt uzturlīdzekļus, nolēma sievieti noslepkavot.

Noziegums notika 2018.gada februārī Ādažos.

Tiesa bija konstatējusi, ka apsūdzētais kontaktus ar sievieti atjaunojis un uz tikšanos, kuras laikā viņu noslepkavoja, aicināja tikai pēc tam, kad uzzināja par sievietes nolūku pēc bērna piedzimšanas celt tiesā prasību par uzturlīdzekļu piedziņu.