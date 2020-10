Nicā pie baznīcas noticis uzbrukums: noslepkavoti trīs cilvēki, vairāki ievainoti

Uzbrukumā ar nazi pie baznīcas Nicā, Francijas dienvidos, ceturtdien noslepkavoti trīs cilvēki, tostarp vienai sievietei nogriezta galva, paziņojusi policija.

Vairāki cilvēki guvuši ievainojumus.

BREAKING: French police say a terrorist has killed 3 people in a knife attack near the #NotreDame church in #Nice. One woman was reportedly decapitated. The suspect has been arrested. It comes 2 weeks after a terrorist decapitated a teacher in #Paris #attentat #Nice06 #France pic.twitter.com/Y1d0PJNBAn

