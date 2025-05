No 17. maija Rīgā būs pieejams nakts sabiedriskais transports Ieteikt







Pēc piecu gadu pārtraukuma, no 17. maija līdz 28. septembrim, nedēļas nogalēs un svētku dienās Rīgā būs pieejams nakts sabiedriskais transports – trīs autobusu maršruti, kas no Rīgas centra brauks Mežciema, Imantas un Dārzciema virzienā.

Nakts satiksmes autobusi būs pieejami naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas un svētdienu, kā arī svētku dienās. Pirmie autobusi sāks kursēt naktī no 16. uz 17. maiju. No Rīgas centra (Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas) uz apkaimēm autobusi izbrauks piecas reizes – plkst. 00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00.

Līdz 2020. gadam Rīgā kursēja astoņi nakts sabiedriskā transporta maršruti, bet, samazinoties pasažieru skaitam un ņemot vērā Covid 19 pandēmijas ierobežojumus, sabiedriskā transporta maršruti naktīs tika pilnībā atcelti. Lai novērtētu, vai šobrīd pēc piecu gadu pārtraukuma nakts sabiedriskā transporta pakalpojumam ir pasažieru pieprasījums, līdz 28. septembrim Rīgas pašvaldība īstenos pilotprojektu un rudenī, balstoties uz tā rezultātiem, tiks vērtēts jautājums par sabiedriskā transporta atgriešanu pastāvīgos maršrutos.

Lai novērtētu pasažieru pieprasījumu pēc nakts sabiedriskā transporta, pilotprojektam izstrādāti trīs īpaši lokveida autobusu maršruti. Tie izveidoti, lai aptvertu pēc iespējas vairāk blīvi apdzīvotas apkaimes, kā arī, lai stundas laikā autobuss spētu atgriezties sākuma punktā.

Rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti izmantot nakts satiksmes autobusus, apmeklējot dažādus kultūras un izklaides pasākumus, apskatot pilsētu vēlos vakaros un naktīs, kā arī to izmantot, lai nokļūtu uz darbu vai no darba mājās, jo to izmantošana ir drošākais veids, kā pilsētā pārvietoties diennakts tumšajā laikā.

Līdz 28. septembrim būs pieejami šādi nakts sabiedriskā transporta maršruti:

Autobuss Nr. 1 ar maršrutu “Centrs – Teika – Jugla – Mežciems” kursēs no pieturas “Centrālā stacija” pa Raiņa bulvāri, Marijas ielu, Merķeļa ielu, Brīvības bulvāri, Brīvības ielu, Gaisa tiltu, Brīvības gatvi, Silciema ielu, Murjāņu ielu, Juglas ielu, Malienas ielu, Hipokrāta ielu, Biķernieku ielu, Viļa Ģelbes ielu, Brīvības gatvi, Gaisa tiltu, Brīvības ielu, Brīvības bulvāri, Raiņa bulvāri līdz pieturai “Centrālā stacija”.

kursēs no pieturas “Centrālā stacija” pa Raiņa bulvāri, Marijas ielu, Merķeļa ielu, Brīvības bulvāri, Brīvības ielu, Gaisa tiltu, Brīvības gatvi, Silciema ielu, Murjāņu ielu, Juglas ielu, Malienas ielu, Hipokrāta ielu, Biķernieku ielu, Viļa Ģelbes ielu, Brīvības gatvi, Gaisa tiltu, Brīvības ielu, Brīvības bulvāri, Raiņa bulvāri līdz pieturai “Centrālā stacija”. Autobuss Nr. 4 ar maršrutu “Centrs – Āgenskalns – Zolitūde – Imanta” kursēs no pieturas “Stacijas laukums” pa Marijas ielu, 13. janvāra ielu, 11. novembra krastmalu, Akmens tiltu, Uzvaras bulvāri, Bāriņu ielu, Nometņu ielu, Lapu ielu, Melnsila ielu, Kalnciema ielu, Ventspils ielu, Apuzes ielu, Anniņmuižas ielu, Rostokas ielu, Zolitūdes ielu, Jūrmalas gatvi, Anniņmuižas bulvāri, Bebru ielu, Kurzemes prospektu, Jūrmalas gatvi, Slokas ielu, Uzvaras bulvāri, Akmens tiltu, 11. novembra krastmalu, 13. janvāra ielu, Marijas ielu līdz pieturai “Stacijas laukums”.

kursēs no pieturas “Stacijas laukums” pa Marijas ielu, 13. janvāra ielu, 11. novembra krastmalu, Akmens tiltu, Uzvaras bulvāri, Bāriņu ielu, Nometņu ielu, Lapu ielu, Melnsila ielu, Kalnciema ielu, Ventspils ielu, Apuzes ielu, Anniņmuižas ielu, Rostokas ielu, Zolitūdes ielu, Jūrmalas gatvi, Anniņmuižas bulvāri, Bebru ielu, Kurzemes prospektu, Jūrmalas gatvi, Slokas ielu, Uzvaras bulvāri, Akmens tiltu, 11. novembra krastmalu, 13. janvāra ielu, Marijas ielu līdz pieturai “Stacijas laukums”. Autobuss Nr. 6 ar maršrutu “Centrs – Purvciems – Pļavnieki – Dārzciems” kursēs no pieturas “Stacijas laukums” pa Marijas ielu, Aleksandra Čaka ielu, Zemitāna tiltu, Dzelzavas ielu, Ulbrokas ielu, Brāļu Kaudzīšu ielu, Ilūkstes ielu, Sesku ielu, Nīcgales ielu, Augusta Deglava ielu, Augusta Deglava tiltu, Valmieras ielu, Satekles ielu, Marijas ielu līdz pieturai “Stacijas laukums”.

Detalizēts autobusu maršruts un pieturvietas būs pieejamas SIA “Rīgas satiksmes” mājaslapā rigassatiksme.lv un aplikācijā. Braukšanas maksa un izmantošanas kārtība saglabāsies tāda pat kā ikdienas maršrutiem.