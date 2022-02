Foto: Reuters/Scanpix/LETA

No marta atcels visas pašizolācijas prasības ieceļošanai Ieteikt







Pēc ārkārtējās situācijas beigām jeb no 1.marta tiks atceltas prasības ievērot pašizolāciju pēc ieceļošanas Latvijā, paredz otrdien valdībā apstiprinātie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Veselības ministrija (VM) skaidro, ka pie esošās Covid-19 izplatības Latvijā ievesti gadījumi nerada papildu slogu sabiedrības drošībai.

Vienlaikus tiek saglabāti nosacījumi Eiropas Savienības (ES) digitālo Covid sertifikātu izdošanas un izmantošanas ievērošanai. Proti, tiek saglabāts nosacījums, ka ieceļot Latvijā var tikai uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu vai arī Covid-19 testa pārskatu, ja cilvēks ieceļo no valsts, kas nav pievienojusies ES sertifikātu sistēmai.

Tāpat atbilstoši ES regulai tiek saglabāti izņēmumi šo nosacījumu ievērošanai, piemēram, sertifikāti netiek pieprasīti bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Lai mazinātu neskaidrības pasažieriem, sekmētu pasažieru satiksmes atjaunošanos un izvairītos no komplicētu ieceļošanas noteikumu interpretācijas, kas mazina efektīvu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu, tiek mainīta kopējā epidemioloģiskās drošības pieeja, atsakoties no valstu dalīšanas riska grupās, bet saglabājot ieceļotāju medicīnisko dokumentu kontroli, kas nodrošinās vienādas prasības neatkarīgi no ieceļošanas valsts.

Tāpat, ņemot vērā, ka atcels nosacījumus ceļotāju pašizolācijai, tiks apturēta “Covidpass.lv” platformas lietošana. Esošajā situācijā ir secināts, ka dati no šīs platformas vairs netiek efektīvi izmantoti, vien radot neērtības ceļotājiem.

Vienlaikus Slimību profilakses un kontroles centrs turpinās veikt saslimstības un citu ar Covid-19 izplatības risku saistītos rādītājus, tai skaitā vakcināciju pret Covid-19, un publicēt savā tīmekļvietnē valstu sarakstus, vadoties no riska novērtējuma. Vadoties no minētā riska novērtējuma, tiks identificētas tās valstis, kur Covid-19 izplatības riski ir tik augsti, ka tiek radīts risks sabiedrības veselībai.

Grozījumi paredz īpašus drošības pasākumus, ieceļojot no šādām valstīm, piemēram, aizliegumu ieceļot bez pamatota iemesla, ieceļojot veikt Covid-19 testu uz vietas Latvijā. Paredzēts, ka šādas valstis varētu būt tādas, kur tiek identificēti jauni Covid-19 celmi, kas rada apdraudējumu sabiedrībai, vai citi tamlīdzīgi faktori. Pašlaik šādas valstis nav identificētas.