To, kā garšo Ingas Eglītes ceptās tortes un kūkas, labi zina ne vien viņas dzimtā Auces novada ļaudis, bet arī tālākā apkaimē dzīvojošie. Sāka ar klasiskajām lauku tortēm, bet nu desmit mājražotājas darbības gados ievērojami paplašinājusi konditorejas izstrādājumu klāstu. Tie visi atpazīstami pēc zīmola Ingas tortes.

Kāzas kā palaidējmehānisms

Ēst gatavošanai Inga pievērsusies agri, jo vecāki no rīta līdz vakaram bijuši aizņemti darbā. Daudz ko aizguvusi no mammas un vecāsmammas, kas abas bijušas prasmīgas saimnieces. “Mammai padevās gaļas ēdieni, no viņas esmu pārmantojusi belašu pagatavošanas recepti, ko izmantoju joprojām. Savukārt vecāmamma prata gatavot gardus zivju ēdienus.”

Pirmo kūku Inga izcepusi 12 gadu vecumā. Brālis kārojis kādu saldumiņu, bet mājās nekā tāda nav bijis. Tad nu Inga sameklējusi recepti, lai zinātu, kuri produkti nepieciešami un kādā secībā kas darāms, un izcepusi tolaik populāro kūku Melnais princis. Tā izdevusies laba.

Vēlāk, kad apprecējusies, vienmēr gādājusi, lai tuvinieki svētku reizēs varētu mieloties ar rolbiskvītu un citiem gardumiem. Taču kūku cepšana par Ingas pastāvīgu nodarbi kļuvusi pēc kāda zīmīga gadījuma. “Es radiniekam uz kāzām izcepu torti. Viesi slavēja, ka esot garšīga, bet kāzu saimniece torti nofotografēja un foto ievietoja sociālajā vietnē “draugiem.lv”. Sāka birt piedāvājumi, lai izcepu torti kāzām vai citai svētku reizei. Sākumā nepiekritu, jo nebiju mācījusies par konditori, visu apguvu pašmācības ceļā. Taču, pamazām uzkrājoties pieredzei, pievērsos šai nodarbei nopietni,” atceras Inga.

Labs sanāk no laba

Biskvīta tortes ar svaigām ogām, medus kūka, snikerkūka, pavlovas, eklēri, saldie un sāļie groziņi, mazas kūciņas, cepumi, picas un pat belaši – tā ir tikai daļa no Ingas piedāvātajiem konditorejas izstrādājumiem. “Man patīk izdomāt arvien jaunas receptes. Nesen sāku cept valriekstu un burkānu ruleti ar krēmsiera pildījumu,” atklāj prasmīgā konditore.

Inga arī uzsver – kvalitatīvs konditorejas izstrādājums izdodas tikai no kvalitatīviem pārtikas produktiem. Tāpēc viņa kūku cepšanai izmanto māju vistu dētās olas. Tikai tad, kad ziemā vistas dēj maz, olas pērk veikalā. Pienu iegādājas no vietējā zemnieka, bet ogas, cik nu iespējams, savāc pati gan savā dārzā, gan mežā. Saldētava esot pilna ar ogām. Daudzās kūkās izmantojot jāņogu želeju, jo, jāņogu skābumam satiekoties ar vārītā krēma saldumu, var panākt lielisku garšas harmoniju. Lauku tortei ar vārītā krēma pildījumu ievārījumam jābūt biezākam, klasiskajām tortēm – šķidrākam, lai labāk sasūktos biskvītā. Te der blendētas zemenes, bet šokolādes kūkai – dzērvenes un jāņogas. Var izmantot arī upenes, bet tās sakrāso biskvītu.

Picmaize – bērnu kārums

Inga ir triju bērnu māmiņa. Nu jau visi pieauguši – meitai 27, dēliem 22 un 19 gadu, tāpēc maltīti sev spēj sarūpēt paši. Abiem dēliem, tāpat kā vīram, garšojot gaļas ēdieni. Bieži tiek uzcepta karbonāde vai cauraudzītis, gatavots šašliks, bet gada siltajos mēnešos grilēts. “Diezgan bieži ģimenei cepu picmaizi. Uz plāts plāni izveltnēju rauga mīklu, to noziežu ar tomātu mērci, virsū kārtoju žāvētas desas ripiņas vai kūpinātu gaļu, papriku, šampinjonus, tomātiņus, marinētus sīpolus un gurķīšus, pārleju olu, kas sajaukta ar sarīvētu sieru, pa virsu uzbārstu dilles, un – cepeškrāsnī iekšā! Cepu 180 grādos aptuveni 15 minūtes.”

Inga rauga mīklai ļauj divas reizes uzrūgt: izmīca, uzraudzē, atkal izmīca un uzraudzē. “Ja mīkla nerūgst, pārsvarā pie vainas ir raugs. Parasti masai pievienoju diezgan daudz cukura, kas kopā ar raugu ceļ mīklu uz augšu. Nozīme ir arī miltiem. Es lielākoties pērku Dobeles dzirnavnieka ražotos kviešu miltus vai Rīgas dzirnavnieka ražotos miltus Hercogs.”

Ja pīrāgi drīz vien pēc cepšanas kļūst cieti kā krams, tātad mīklai pievienots par maz taukvielu. Inga pirms cepšanas pīrāgus noziež ar sakultu olu, pēc cepšanas – ar eļļu. Tad pīrāgi būs ne vien mīkstāki, bet arī spīdīgāki. “Kad gatavoju rauga mīklu savai vajadzībai, mīklai pievienoju ne vien eļļu, bet arī sviestu un skābo krējumu. Taču nedrīkst arī ar taukvielām pārforsēt, jo tad mīkla var nerūgt.”

Sāļie groziņi

• 300 g kviešu miltu

• 180 g sviesta

• 1 ola

• 1 tējkarote kurkumas

• 1 tējkarote garšvielas Vegeta

Pagatavošana:

Visus produktus un garšvielas samīca viendabīgā masā. Mīklu ieklāj formiņās, ar nazi glīti apgriež, kas pāri malām, un liek cepties cepeškrāsnī 170 °C aptuveni 15 minūtes. Atdzesē, izņem no formiņām un sapilda masu. Var pildīt ar lasi, skumbriju, ceptas vistas filejas salātiņiem, sarīvētas olas, siera un majonēzes maisījumu.

Belaši

• 2 kg miltu

• 1,7 l ūdens

• 180 g cukura

• 180 ml eļļas

• 1 paciņa presētā rauga

• 1 ēdamkarote sāls

Pildījumam:

• 1,6 kg svaigas cūkgaļas

• sīpoli

• sāls, pipari

Pagatavošana:

Uzsilda ūdeni, izkausē raugu ar cukuru, saliek visas mīklas sastāvdaļas un mīca tik ilgi, kamēr nelīp pie rokām. Kad mīkla uzrūgusi, pārmīca un uzraudzē vēlreiz.

Vispirms 800 g cūkgaļas apcep, tad vāra, pievienojot piparus un sāli. Gatavu atdzesē. Pievieno atlikušo svaigo cūkgaļu, sīpolus un samaļ gaļasmašīnā. Masai pieber sāli un piparus, rūpīgi samīca un cep mazas kotletītes. Tās pilda mīklā un vāra saulespuķu eļļā, kamēr belaši kļūst skaisti brūni.

Pīrāgu un picas maizītes mīkla

• 1 kg kviešu miltu

• 100 g cukura

• 100 g sviesta

• 70 ml piena

• 50 ml eļļas

• puspaciņa presētā rauga

• 2 ēdamkarotes skābā krējuma

• 1 tējkarote sāls

Pagatavošana:

Pienu kopā ar sviestu uzsilda, raugu kopā ar cukuru izkausē. Sajauc visas sastāvdaļas kopā un kārtīgi samīca, līdz nelīp pie rokām. Kad mīkla uzrūgusi, to pārmīca un uzraudzē vēlreiz. Tad gatavo pīrādziņus. Liek smalki sagrieztu kūpinātu gaļiņu vai malto gaļu. Pīrādziņus apsmērē ar olu un cep 180 °C grādos aptuveni 15 minūtes. Izņemot no cepeškrāsns, noziež ar eļļu.

Medus kūka

• 2 paciņas sviesta (katra 180 g)

• 4 glāzes cukura

• 350 ml medus

• 4 tējkarotes sodas

Olu masai:

• 12 olu

• 8 glāzes kviešu miltu

• 2 ēdamkarotes cukura

Pildījumam:

• 6 skābā krējuma trauciņi (katrs 380 g)

• 200 g cukura

Pagatavošana:

Lai pagatavotu biskvītu, sviestam un medum pievieno cukuru un sodu un katliņā uz lēnas uguns izkausē – tas jādara uzmanīgi, jo soda visu var raut pāri katla malām.

Olas iesit bļodā, pieber 2 ēdamkarotes cukura un ar mikseri saputo. Kad medus un sviesta masa padzisusi, pievieno pusi saputoto olu un iemaisa 4 glāzes miltu. Tad liek klāt atlikušās saputotās olas un vēl 4 glāzes miltu. No šāda masas daudzuma sanāk sešas biskvīta kārtas. Cep cepeškrāsnī 180 °C 10–15 minūtes.

Skābo krējumu saputo ar cukuru. Jāmaisa ļoti lēnām – strauji maisot, izdalās sūkalas.

Būvē kūku: viena biskvīta kārta, ar cukuru saputotais skābais krējums, nākamā biskvīta kārta, krējums, nobeigumā biskvīta kārta. Visu noziež ar krējuma masu un uzbārsta sablendētas biskvīta drumstalas.