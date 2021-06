Ilustratīvs attēls Foto: Karīna Miezāja/LA.LV

Artis Drēziņš

* Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa piespriedusi trīs mēnešu cietumsodu un transporta līdzekļu tiesību atņemšanu uz septiņiem mēnešiem Artūram S. par to, ka viņš lielveikalā nozaga degvīna “Medoff Classic” pudeli 13,29 eiro vērtībā.

To viņš izdarījis, sadarbojoties ar vēl divām nenoskaidrotām personām, par kurām ir cits kriminālprocess. Stundu pēc nozieguma šo ļaužu kompānija tajā pašā vietā nočiepusi degvīna “Mirnaja na moloke” pudeli 15,35 eiro vērtībā.

Pēc pusotra mēneša Artūrs S. divreiz apzadzis vienu un to pašu degvielas uzpildes staciju. Vispirms nočiepis divas pudeles alus “Kokmuižas eils mozaīka” par 4,30 eiro un divas pudeles “Kokmuižas eils biezoknis” arī 4,30 eiro vērtībā, bet pēc dienas, būdams alkohola ietekmē, – divus alus “Tērvetes senču” iepakojumus 12,40 eiro vērtībā.

* Zemgales rajona tiesa Bauskā piespriedusi Vadimam Š. četru mēnešu cietumsodu par to, ka viņš no Lietuvas Latvijā mēģināja caur robežpunktu Grenctālē ievest 1,3763 gramus marihuānas. Tā atradās vīstoklī polimēra materiāla maisiņā ar salmiņveida aizdari, salocīta folijā, ielikta bikšu kabatā.

* Rīgas rajona tiesa piespriedusi Zigmundam H. 150 piespiedu darba stundas sabiedrības labā par to, ka viņš bez tiesiska pamata pieprasījis cilvēkam atdot mantu, piedraudot ar vardarbību. Cietušais, uztverot izteiktos draudus kā reālus, izņēmis no bankomāta 500 eiro, pēc tam aizņēmies no mātes un no māsas pa 250 eiro, ko atdevis Zigmundam H. Viņam, protams, jāatdod cietušajam nauda.

* Rīgas rajona tiesa Jūrmalā piespriedusi Dzintaram D. 15 gadu cietumsodu par sev tuvas sievietes nogalināšanu sadurot. Pēc nozieguma izdarīšanas viņš pats esot piezvanījis policijai. Motīvs: greizsirdība.

* Zemgales rajona tiesa Tukumā piespriedusi Oskaram G. trīs gadu cietumsodu nosacīti un tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem par to, ka bez autovadītāja tiesībām un 3,14 promiļu reibumā braucis ar automobili, to nav savaldījis, iebraucis grāvī un apgāzies, dažādas traumas guvuši trīs pasažieri.