Donalds Tramps

"Norija šo stulbumu pilnībā, ar āķi, auklu un pludiņu!" Tramps ir nikns un nespēj vairs valdīties







Vadošie republikāņi tagad nostājas pret Trampu un pieprasa pilnīgu dokumentu publiskošanu, raksta ārzemju mediji.

Niknais Donalds Tramps asi izteicies par “stulbo Epsteina slepkavības viltojumu” — un vēl vairāk viņu sanikno tas, ka paša atbalstītāji tam ticējuši.

Prezidents uzbruka “radikālajiem kreisajiem demokrātiem”, kuri, pēc viņa teiktā, izplata sazvērestības teorijas par Epsteina nāvi un tā saukto “klientu sarakstu”.

Asā tirādē vietnē Truth Social Tramps paziņoja: “Radikālie kreisie demokrāti atkal ir trāpījuši desmitniekā!” Viņš vainoja demokrātus un īpaši Hanteru Baidenu par virkni sazvērestības teoriju — tostarp par Stīla ziņojumu un “klēpjdatoru no elles”.

Viņš sacīja, ka viņa agrākie MAGA atbalstītāji “norija šo stulbumu pilnībā, ar āķi, auklu un pludiņu”. Izlādējot savu neapmierinātību par to, ka Epsteina lietas joprojām piesaista uzmanību, viņš dusmīgi izteicās: “Visi šie cilvēki vēlas runāt tikai par Džefrija Epsteina viltojumu, ko uzkurina viltus ziņas un panākumu izmisušie demokrāti.”

ASV Tieslietu departamenta (DoJ) un FBI lēmums slēgt Epsteina izmeklēšanu izraisījis Trampa niknumu. Viņa MAGA nometne tagad ir sašķēlusies par nepietiekamo skaidrību saistībā ar plaši izreklamēto Epsteina seksuālās tirdzniecības izmeklēšanas dokumentu publiskošanu.

Daudzi viņa galvenie sabiedrotie tagad nostājas pret Trampu un pieprasa visu dokumentu atklāšanu. ASV Pārstāvju palātas spīkers, vadošais republikānis Maiks Džonsons sacīja, ka atbalsta šo dokumentu publiskošanu. Runājot podkāstā kopā ar Beniju Džonsonu, republikānis teica: “Tā ir ļoti delikāta tēma, bet mums viss jāatklāj un jāļauj cilvēkiem pašiem izlemt.”

“Es esmu par caurspīdīgumu,” viņš piebilda. Arī cita konservatīvā republikāne Lorena Bēberte paziņoja, ka, ja netiks publiskoti vairāk Epsteina dokumentu, jāieceļ īpašais prokurors, lai izmeklētu finansista noziegumus.

Senators Džons Kenedijs no Luiziānas sacīja, ka vēlētāji sagaida lielāku atbildību. Pat Trampa vedekla Lara Trampa, kas vada raidījumus Fox News, aicināja uz “lielāku caurspīdīgumu” no administrācijas puses. Tramps un viņa augstākie palīgi, kā ziņo kāds avots, esot arī vērsušies pie galvenajiem MAGA ietekmētājiem, lūdzot viņus mazināt kritiku par to, kā administrācija rīkojusies ar Epsteina izmeklēšanu.

Kritizētāji apgalvo, ka faili par pedofila noziegumiem tiek noklusēti, lai aizsargātu lielus vārdus. Pagājušajā nedēļā DoJ paziņoja, ka Epsteins izdarījis pašnāvību — lai gan sazvērestības teorijas apgalvo pretējo.

Tāpat tika piebilsts, ka nav nekā “kompromitējoša klientu saraksta”, ko varētu atklāt sabiedrībai, un lietā vairs netikšot sniegta papildu informācija.

ASV ģenerālprokurore Pema Bondi februārī bija norādījusi, ka Epsteina it kā klientu saraksts esot viņas galda atvilktnē, gaidot izskatīšanu. Tomēr pagājušajā nedēļā viņa, šķiet, precizēja, ka runājusi vispārīgi par Epsteina lietas materiāliem, nevis klientu sarakstu.

Bondi sacīja: “Es devu interviju Fox, un tā piesaistīja lielu uzmanību, jo man uzdeva jautājumu par klientu sarakstu, un mana atbilde bija — tas atrodas uz mana galda, gaida izskatīšanu.

Domājot par visu lietas materiālu, kopā ar JFK un MLK lietām. Tas bija tas, ko es domāju.” Tikmēr Tramps uzstāja, ka skaļi reklamētie dokumenti esot “diezgan garlaicīgi”, par spīti visām sazvērestībām ap Epsteina nāvi un viņa tā saukto klientu sarakstu.

Pagājušajā naktī Tramps teica, ka DoJ vajadzētu publiskot visu “ticamo” informāciju no izmeklēšanas par bēdīgi slaveno seksuālo noziedznieku.

Taču viņš atkārtoja savu apgalvojumu, ka tā sauktos Epsteina failus “izdomājuši” viņa demokrātu priekšteči Baltajā namā — lai gan pats kampaņas laikā vairākkārt sacīja, ka “droši vien” tos publiskos.

Viņš reportieriem Baltajā namā sacīja: “Es nesaprotu, kāpēc kādam vispār varētu interesēt Džefrija Epsteina lieta. Tā ir diezgan garlaicīga lieta.”