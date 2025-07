Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā paziņojis, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins tik ļoti baidās no ASV, ka pārtrauc apšaudes Kijivā, kad tur ierodas amerikāņi.

“Pat cilvēki jau joko, sakot, ka mums vajadzētu ģenerālim Kellogam iedot Ukrainas pasi un atstāt viņu šeit, lai amerikāņi mūs apmeklētu biežāk – tad Krievija mazāk mūs bombardētu,” intervijas fragmentā, kas pārpublicēts NEXTA “X” kontā sacīja Zelenskis.

“Tas ir interesants piemērs,” viņš piebilda un uzsvēra, ka ir par to pārliecināts.

