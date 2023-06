Normunds Bergs: Mēs esam kā tarakāni – mazliet neglīti, ļoti veikli un mūs nevar iznīcināt pat atomkarš Ieteikt







Līdz šim Latvijai ne visai veiksmīgi ir izdevies pozicionēt un pārdot savu tēlu pārējai pasaulei. Kāpēc citām valstīm tas izdodas labāk? Kā to darīt veiksmīgāk? TV24 raidījumā “Kārtības rullis” ar savu redzējumu dalās elektronikas un IT jomu uzņēmējs Normunds Bergs.

“Nelaime ar visiem iepriekšējiem tēliem bija tāda, ka tie nebija īsti. Tika nopirkta komunikācijas aģentūra, kur džeki papīpēja kapronu, un tad pret rītu teica: “O! Šis skan!”, tad aizgāja un nodemonstrēja klientam. Tas nebija īsts,” uzskata Bergs.

“Kāpēc igauņiem tā digitālā Igaunija skan? Jo viņiem tā ir īsta. Tas sākās pēc tam, kad četri džeki dabūja 200 miljonus, pārdodot Skype, un tiešām savu nopelnīto naudu meta iekšā IT startapos. Viņi pārdeva īstu lietu. Latvijai arī vajag tāpat. Lai uztaisītu brendu, vajag produktu,” viņš turpina.

“Ja tu prasi man, kā es pārdodu Latviju, tad es saku – mēs esam tā kā tarakāni. Mēs esam mazliet neglīti, mēs esam ļoti, ļoti veikli, mēs pārtiekam no mazumiņa un mūs nevar iznīcināt pat atomkarš,” saka Bergs.

“2008. gadā, ja paskaties, kā Latvija pārdzīvoja krīzi, kad nogāzās 30% no kopprodukta, zviedri juka prātā no 3% krituma. Es zinu, jo man bija bizness gan Latvijā, gan Zviedrijā un es redzēju to sabierības reakciju. Mēs esam nenormāli izdzīvotāji,” norāda uzņēmējs.

