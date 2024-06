Aktrise Zane Daudziņa dažādos laikos

"Noteikti nevajag vīru kontrolēt" – Zane Daudziņa atklāj, kā uztur dzirksti laulībā jau 28 gadus







Aktrise Zane Daudziņa viesojās raidījumā “Kad viņas satiekas”, kur dalās pārdomās par to, kā ar vīru saglabā dzirksti pēc vairākiem gadiem laulībā. Sarunas laikā viņa arī atklāj, ka laulībai nav perfektas receptes, kas strādā visiem.

Aktrise Zane Daudziņa un viņas vīrs Vilis ir saglabājuši dzirksti jau 28 gadus laulībā, ko skaidro ar to, ka dienas beigās ir vienkārši noilgojušies viens pēc otra.

“Man liekas, ka laulībā var saglabāt dzirksti, ja tie abi cilvēki nav no rīta līdz vakaram pavadījuši laiku kopā.

Ja ir brīži, kad tu esi paspējis noilgoties, tad momentā, kad viņu satiec, arī uzšķiļas tā dzirksts un jaunības prieks, kas ir redzams laulības sākumā.

Negribu nevienam mācīt receptes, var jau būt, ka kādam tas strādā citādāk. Varbūt kāds vispār neatkāpjas no sievas nevienā brīdi un ir blakus brīdī, kad tiek pirkta piena paka vai pārvilktas zeķes. Mūsu laulībā strādā šī noilgošanās vienam pēc otra, jo tik bieži nesanāk pavadīt laiku kopā. Pandēmijas laikā gan mēs gājām garās pastaigās, no rīta līdz vakaram runājām un arī klusējām. Jāsaka, ka tas arī bija itin labi un nenogurām viens no otra.

Gluži vienkārši tie 28 gadi laulībā ir paskrējuši un palīdzējuši “pierīvēties” viens otram, lai neizspēlētu neizdevīgas kārtis, kas var sabojāt pāra kopdzīvi. Noteikti nevajag vīru kontrolēt un uzdot jautājumus par to, kur ir bijis un kāpēc nav mājās noteiktajā laikā, tad neradīsies vēlme atgriezties ar ilgām pie otra,” atklāj Zane Daudziņa.