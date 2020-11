Diāna Pīrāgs. Foto: LETA

Baltijā vēl nebijis notikums: Rīgā uzstāsies starptautiskā projekta "When Jazz Meets Opera" dalībnieki





“Digital Art House piedavā” Baltijā vēl nebijušu notikumu — starptautiskā projekta “When Jazz Meets Opera” uzstāšanos.

Projektā apvienota mākslinieku meistarība, kā arī katra nemainīgais, individuālais stils, tādējādi veidojot drosmīgu un unikālu radošuma kombināciju.

Koncertā uzstāsies:

Marianne Nobre (soprāns) — Latvijas Nacionālās Operas māksliniece, dziedātāja no Brazīlijas, Ineses Galantes Latvijas talantu konkursa laureāte.

Mikele Troja (tenors) — dziedātājs no Itālijas Troja Massimo di Palermo teātra solista mantinieks.

Diāna Pīrāgs (mecosoprāns) — slavena latviešu dziedātāja, džeza dīvas Olgas Pīragas meita.

Stīgu kvartets ALMA — Anna Salnit (pirmā vijole), Gidons Grīnbergs (vijole), Diāna-Anna Ritenberga (alts), Irina Viļegžaņina (čells).

Programmā: slavenas ārijas no Džakomo Pučīni, Džuzepes Verdi un vēl vairākas liriskas romances no Andrea Bočelli repertuāra, kā arī jauna interpretācija operas un džeza sintēzē no Džordža Geršvina, Consuela Velazquez, Fred Buscaglione un Edith Piaf skaņdarbiem.

Koncerti norisināsies uz skatuves, kur atdzīvojas īsta māksla — tas padarīs vakaru neaizmirstamu. Vizuālo baudījumu sniegs vispasaules slavenākie mākslinieki — Van Gogs, Mikelandželo, Klimts, Monē un citi izcili meistari, kuru darbi tiks projicēti uz telpas sienām.

Nepalaidiet garām unikālo iespēju gūt iespaidus un emocijas, apbrīnot lielisko gleznotāju darbu varenību un dzirdēt mūziku, kas vienmēr ir iedvesmojusi cilvēkus un kas ir aktuāla arī mūsdienās!

Producents – Romans Morozovs.

Projekta idejas autore un līdzproducente — Diāna Pīrāgs.

Koncerti norisināsies Digital Art House (Rīga, Skolas iela 2) 8. un 9. novembrī.

Video: