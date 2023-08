Foto: PEXELS

Notikumi šodien būs atkarīgi drīzāk no tavām vēlmēm, tāpēc nebaidies sapņot! Horoskopi 3.augustam







Auns

Šodien tu pievērsīsi sev pārāk daudz uzmanības. Taču tu vari censties šo uzmanību novirzīt pareizajā gultnē. Tev viss izdosies, ja vien tu to vēlēsies.

Vērsis

Notikumi šodien būs atkarīgi drīzāk no tavām vēlmēm, tāpēc nebaidies sapņot. Arī lielākus sapņus!

Dvīņi

Tu šodien redzēsi un dzirdēsi tikai to, ko tu vēlies. Un tas, protams, no vienas puses ir jauki, bet no otras puses – tu nebūsi pietuvināts reālajai dzīvei….

Vēzis

Tu vari šodien atļauties atslābināties un darīt to, ko tu patiešām vēlies. Un tev nav jādara tas, ko tu nevēlies. Šī ir viena no tādām dienām.

Lauva

Tu centies izdarīt kaut kādas lietas, pār kurām tev nav šobrīd ietekmes. Tev tas ir jāapzinās un jāsaprot, jo rezultāts šobrīd varētu būt atkarīgs no blakus apstākļiem, nevis no tevis paša.

Jaunava

Ja vien kāds gaida, ka tu šodien darīsi visu to, ko viņš vēlēsies, šis cilvēks ļoti smagi kļūdās. Un ir pilnīgi vienalga, vai šis cilvēks ir tuvs tavs draugs vai attāls kolēģis. Tu pats zināsi, ko tev vajag.

Svari

Neļauj nevienam sagraut tavus sapņus! Tici tiem un nepadodies. Pat, ja tev pa ceļam šodien gadās kas tāds, kas tevi izsit no sliedēm, ej uz priekšu.

Skorpions

Tu būsi tāds pats kā parasti, taču apkārtējiem tu liksies citādāks… Nav viegli pateikt, vai šodien tas tev būs izdevīgi, taču jāpieņem, ka tā vienkārši būs.

Strēlnieks

Tavi vakardienas darbi šodien būs kā punktiņi uz “i” burta. Jācer, ka vakar esi padarījis visu, ko plānoji.

Mežāzis

Tava balss būs skaļa un tu pastāvēsi par savu viedokli. Tomēr nevajadzētu iekļūt konfliktos, jo tie nesola neko labu ne tev, ne citiem.

Ūdensvīrs

Tava reakcija būs lēna. Tāpēc nevajadzētu šodien sevi izaicināt ar uzdevumiem, kas prasa ātru reaģēšanu. Pacenties dienu aizvadīt mierīgi.

Zivis

Līdz šim liktenis pret tevi ir bijis labvēlīgs, tāpēc nevajadzētu to izaicināt un sūdzēties par savu dzīvi. Galu galā, tu dari lietas pēc savas izvēles.