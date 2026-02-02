Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis ierodas uz sarīkojumu par godu jaunievēlētā Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča inaugurācijai Rīgas pilī.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis ierodas uz sarīkojumu par godu jaunievēlētā Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča inaugurācijai Rīgas pilī.
Foto: Edijs Pālens/LETA

16:27, 2. februāris 2026
Ogres novada pašvaldības dome šodien, 2. februārī, pieņēma lēmumu iesniegt iesniegumu Valsts policijai par apzināti nepatiesu, Ogres novada pašvaldību apkaunojošu ziņu (neslavas celšana) tīšu izplatīšanu sociālajā tīklā www.facebook.com profilā “Ogres Ziņas”, vēsta pašvaldība.

Reaģējot uz sociālo mediju platformas Facebook “Ogres ziņas” profilā publicēto materiālu par it kā notikušu banketu par godu pašvaldības budžeta pieņemšanai, Ogres novada pašvaldība informē, ka profilā minētie apgalvojumi par it kā organizēto banketu ir nepatiesi un dezinformējoši – Ogres novada pašvaldība šādas svinības nav organizējusi un nav svinējusi pašvaldības budžeta pieņemšanu.

Helmanis arī personīgi pārmeta opozīcijas deputātam Kārlim Avotiņam (Kustības “Par!” un JKP kopīgais saraksts), ka viņš sociālajos tīklos sabiedrību aicinājis pievienoties šim banketam. Politiķim esot jāatvainojas sabiedrībai. Helmanis ārkārtas sēdē pauda, ka “Facebook” konta “Ogres ziņas” īpašnieks Māris Rožāns izplata viltus ziņas. Lai šādu apmelošanu apturētu, dome vērsīsies policijā, ja būs nepieciešams, tā arī gatava tiesāties.

Ogres novada pašvaldība aicina visus iedzīvotājus rūpīgi izvēlēties un izmantot tikai uzticamus informācijas kanālus, tādējādi izvairoties no dezinformācijas riska.

