FOTO: ekrānuzņēmums / “Facebook”

“Jūs esat patiesības zagļi!” Egils Helmanis atklātā vēstulē pārmet LTV politisku propagandu 0

LA.LV
20:47, 30. janvāris 2026
Viedokļi

Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis (NA) gatavo dokumentus, ko iesniegt Valsts drošības dienestam (VDD) pielaides valsts noslēpumam iegūšanai. Nu sociālo mediju platformā “Facebook” viņš pauž savu viedokli un velta skarbus vārdus LTV ziņu raidījumam “Panorāma”. Helmanis raksta…

“Atklāta vēstule LTV Panorāmai.

“Viss mainījies – Ķīnas raķetes atlūzas visdrīzāk kritīs tieši Latvijā!” Lietuvas gaisa satiksmes kontrolieri brīdina, bet latvieši ir mierīgi 26
RAKSTA REDAKTORS
“Esmu izmirstošas profesijas pārstāvis, bail palikt uz ielas ziemā,” Zigmunds atklāj, cik grūti Latvijā atrast darbu 158
9 kļūdas, pērkot lietotu automašīnu: kā izvairīties no iekrišanas slazdā un pārmaksas
Lasīt citas ziņas

Kāpēc jūs no ziņu raidījuma esat kļuvuši par Jaunās Vienotības propagandistiem? Ogres novada domes tiešraidē filmēto materiālu jūs parādījāt paātrinājumā 1,5 reizes ātrāk.

Kāpēc jums bija jāizkropļo Ogres novada domes video? Kāpēc jūs ar šādu viltus ziņu radīšanu vēlaties izkropļot realitāti?
CITI ŠOBRĪD LASA
Skatītāju iemīļotā izrāde “Lomu spēles” būs skatāma Rīgā un Pierīgā – Baložos, Mārupē un Ropažos
Zināms, kas notiks ar sprādzienā cietušo ēku Bauskas ielā – iesaistīsies arī Rīgas pašvaldība
“Pastāv iekšēji šķēršļi.” Eiropas jaunajā aizsardzības ērā Vašingtonas atbalsts vairs nav pašsaprotams

Kad man bija 18 gadi, es biju uz barikādēm un biju gatavs mirt, lai no Latvijas Televīzijas translētu patiesību. Es nezināju, ka mana mīļā Atmodas Panorāma būs degradējusies pa 30 gadiem tā, ka viņa kļūs par Jaunās Vienotības propagandistiem.

Vai Latvijas iedzīvotāji, kas apmaksā šo televīziju no saviem nodokļiem, nav pelnījuši, ka viņiem pārraida ziņas? Mēs dzīvojam laikā, kur patiesības paliek arvien mazāk. Panorāmas darbinieki, tie, kas samontēja un izmainīja realitāti, jūs esat patiesības zagļi!

Man lūgums jums atzīt savu kļūdu, atvainoties sabiedrībai par nepatiesām ziņām un vairāk tā nedarīt.

Mēs dzīvojam laikā, kas pie mūsu mājas durvīm klauvē karš. Mums jūs esat vajadzīgi, lai translētu patiesību. Šajā laikā tas ir nepieciešams vēl vairāk kā tad, kad biju uz barikādēm.

Nešķirojiet politiskos spēkus, es lūdzu jums vienādu attieksmi – neizķēmot, nepazemot, neesat propagandisti valdošās partijas rokās, esat sabiedriskais medijs, kas translē patiesību.

Ar cieņu, Ogres novada mērs Egils Helmanis.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Helmanis pārdomājis? Ogres mērs šodien sniedzis komentāru par VDD pielaides valsts noslēpumam
“Visādi “čudari” izmanto birokrātisko normu, lai cīnītos ar kritizētājiem!” Helmanis atklāj, vai sūtīs pieteikumu valsts noslēpumam
Helmanis: Prezidenta kungs, mums ir jāpanāk, ka atlaiž Braži un Sprūdu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.