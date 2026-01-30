“Jūs esat patiesības zagļi!” Egils Helmanis atklātā vēstulē pārmet LTV politisku propagandu 0
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis (NA) gatavo dokumentus, ko iesniegt Valsts drošības dienestam (VDD) pielaides valsts noslēpumam iegūšanai. Nu sociālo mediju platformā “Facebook” viņš pauž savu viedokli un velta skarbus vārdus LTV ziņu raidījumam “Panorāma”. Helmanis raksta…
“Atklāta vēstule LTV Panorāmai.
Kāpēc jūs no ziņu raidījuma esat kļuvuši par Jaunās Vienotības propagandistiem? Ogres novada domes tiešraidē filmēto materiālu jūs parādījāt paātrinājumā 1,5 reizes ātrāk.
Kad man bija 18 gadi, es biju uz barikādēm un biju gatavs mirt, lai no Latvijas Televīzijas translētu patiesību. Es nezināju, ka mana mīļā Atmodas Panorāma būs degradējusies pa 30 gadiem tā, ka viņa kļūs par Jaunās Vienotības propagandistiem.
Vai Latvijas iedzīvotāji, kas apmaksā šo televīziju no saviem nodokļiem, nav pelnījuši, ka viņiem pārraida ziņas? Mēs dzīvojam laikā, kur patiesības paliek arvien mazāk. Panorāmas darbinieki, tie, kas samontēja un izmainīja realitāti, jūs esat patiesības zagļi!
Man lūgums jums atzīt savu kļūdu, atvainoties sabiedrībai par nepatiesām ziņām un vairāk tā nedarīt.
Nešķirojiet politiskos spēkus, es lūdzu jums vienādu attieksmi – neizķēmot, nepazemot, neesat propagandisti valdošās partijas rokās, esat sabiedriskais medijs, kas translē patiesību.
Ar cieņu, Ogres novada mērs Egils Helmanis.”