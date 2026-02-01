Foto: Ekrānuzņēmums no TV3

"Pat guļot vakar komā pamanīju" – TV3 sižets un Tālberga izpriecas sniegā samulsina vērīgākos skatītājus

Teju katrs redzējis populāro ziemas tendenci, kurā virs galvas tiek izšļakstīts karsts ūdens, tādējādi radot acīm tīkamu efektu. Vakar, 31. janvārī, TV3 ziņās iedzīvotāji tika brīdināti par riskiem, ko šī šķietami nevainīgā izprieca var radīt veselībai.

Sižetā tika stāstīts par Igaunijas iedzīvotāju, kura neveica pilnu 180 grādu kustību ar roku, tāpēc siltais ūdens trāpīja sejai un tika aiz apkakles, izraisot apdegumus. Viņa paguva noliekt galvu un aizvērt acis.

Vispirms sieviete ielēca sniegā, bet ar to vien nepietika, viņai nācās doties uz slimnīcu.

Tomēr vērīgākie sociālo tīklu lietotāji pamanījuši pretrunas – TV3 Ziņu sižetā cilvēki tika brīdināti par riskiem, ko izraisa karstā ūdens šļakstīšana salā, bet uzreiz pēc tam – laika ziņās – tika demonstrēta tieši šī aktivitāte.

“Threads” lietotājs ironiski komentē: “Pat guļot vakar komā pamanīju, kā TV3 Ziņas nofeiloja. Ziņās plašs sižets ar cietušo un ārstiem, cik bīstama ir tā karstā ūdens laistīšana salā, bet uzreiz pēc tam Laika ziņās Tālbergs reklamē, cik tas ir forši un to vajag darīt!”

“Arī šo ievēroju, diezgan smieklīgi,” kāds piebilst.

Cits pamāca: “Arī šo pamanīju un nodomāju, savādi mazliet! Ar to liešanu ir tā, ka nevajag liet sev tieši virs galvas, un kad “izmet” to karsto ūdeni, pasper solīti sāņus, tas takš nav tik grūti!”

“Pašas ziņas jau ir labas, šis tāds smieklīgs savstarpēji nesaskaņotu sižetu ķīselis sanāca,” vēl kāds spriež.

Pretrunīgais sižetu salikums daļu skatītāju samulsināja, citu – uzjautrināja, taču vienlaikus arī atgādināja, ka tādās reizēs vislabākā reakcija, iespējams, ir vienkāršs smaids.

