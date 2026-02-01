TESTS. Vai šī vieta Latvijā ir īsta vai izdomāta? Tikai 1 no 10 spēs atminēt visas 0
Daži no šiem nosaukumiem izklausās pēc joka, citi – pēc vietām, kurām noteikti esi braucis garām. Bet uzmanies: ne viss, kas skan latviski un pazīstami, patiešām eksistē.
Vai spēsi atšķirt īstu vietu Latvijā no izdomātas?
Vai Latvijā ir ciems, kura nosaukums ir Mazie Pīzāni?
PaskaidrojumsMazie Pīzāni ir ciems Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā.
1 no 10