"Visādi "čudari" izmanto birokrātisko normu, lai cīnītos ar kritizētājiem!" Helmanis atklāj, vai sūtīs pieteikumu valsts noslēpumam
Vakar Ogres novada domes deputāts Egils Helmanis pēc vairāku mēnešu atrašanās uz slimības lapas atgriezās darbā pašvaldībā. Tagad viņš publiski komentē, vai plāno iesniegt pieteikumu valsts pielaidei.
“Astoņus gadus es vadīju Ogres novada pašvaldību, pēkšņi pēc 8 gadiem Jaunās Vienotības ministrs Čudars paziņo par iespējamiem likuma pārkāpumiem, par to, ka tu neesi pieteicies neeksistējošam valsts noslēpumam. Ogres novada domē pa visiem šiem 8 mēnešiem kopš likums ir pieņemts, nav atnācis neviens dokuments, kuram būtu valsts noslēpuma statuss. Arī maniem kolēģiem citās pašvaldībās nav šàdi dokumenti ienākuši. Mēs aizsedzoties ar karu iznīcinām savā valstī demokrātiju, jo Jaunās Vienotības visādi čudari vai latviskosim, sauksim turpmāk par “Raimonds Brīnumdarītājs”, izmanto šo birokrātisko normu, lai cīnītos ar tiem, kas viņus kritizē, ne ar ko neatšķiroties no “vienotās krievijas”. Jaunā Vienotība uz Ogres novada pašvaldību ir uzsūtījusi Valsts Kontroli. Kāpēc tieši jau gadu Valsts Kontrole darbojās Ogrē? Tāpēc, ka tas ir prasts Jaunās Vienotības pasūtījums. Šī nav Valsts Kontroles kārtējā plānotā kontrole mūsu novadā. Šī vizīte ir tāpēc, ka es neesmu paklausīgs un turpinu kritizēt “brīnumdarītājus” no Jaunās Vienotības. Es šodien atgriezos darbā pēc ilgas slimošanas, pirmajā manas atgriešanās dienā “Raimonds Brīnumdarītājs” man paprasīja paskaidrojumu un bija klāt Vienotības propagandisti sabiedriskais medijs, kuriem es paskaidroju, ka ar viņiem nerunāšu, jo savā politiskajā cīņā pirms vēlēšanām viņi izmantoja politiskajai cīņai pret mani manus nepilngadīgos bērnus, filmējot tos ar slēpto kameru. To
sabiedriskais medijs jums nepastāstīs.
Pielikumā redzams video. Kamēr es slimoju, nepārtraukti sabiedriskais medijs mēģināja radīt spiedienu uz mani, zvanot un jautājot par pielaidi, katru mēnesi uzdeva vienus un tos pašus jautājumus. Ir viens, ka Jaunā Vienotība mūs ir novedusi aiz savas nemākulības Eiropā pēdējā vietā, bet divtik slikti ir, ka Jaunā Vienotība ar sabiedriskajā medija palīdzību nozog mums patiesību. Un tagad ar birokrātiskiem
šķēršļiem Jaunā Vienotība ar “Raimondu Brīnumdari” nozog arī demokrātiju.
Kad biju uz barikādēm, tur sajutu vairāk brīvības nekā tagad dzīvojot zem Vienotības režīma. Es dzīvošu kā brīvs cilvēks brīvā valstī un turpināšu kritizēt Jauno Vienotību, ja viņa savu varu centīsies izmantot nelietīgi. Ja oligarhi mums kā tautai atņēma zināmus finanšu resursus, bet jūs, Jaunās Vienotības pārstāvji, mēģiniet mums nozagt garu, tiesības brīvi izteikties. Jūs varat noņemt man mēra statusu, bet par savu nejēdzību kalpu jūs mani nepataisīsiet. Ar cieņu, vēl joprojām Ogres novada mērs, demokrātiski ievēlēts, Egils Helmanis!” viņš Facebook raksta.
Jau ziņots, ka Veselības inspekcija (VI) noslēgusi pārbaudi par Ogres mēram Egilam Helmanim (NA) izsniegtās darbnespējas lapas pamatotību, aģentūrai LETA apliecināja VI.
VI informēs par pārbaudes rezultātu pēc tam, kad tiks sniegta atbilde iesnieguma iesniedzējiem un nosūtīta vēstule ārstniecības iestādei.
Termiņš atbildes sniegšanai ir 4. februāris, informēja VI.
Jau ziņots, ka šodien notika Ogres novada domes sēde, kuru pēc ilgāka laika vadīja Helmanis. Sākot domes sēdi, Ogres mērs paziņoja, ka ir atgriezies un atsācis pildīt darba pienākumus.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) pieprasījis Helmanim sniegt skaidrojumu, kāpēc viņš pilda Ogres mēra pienākumus bez likumā prasītās speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam.
Helmani pēc pērn vasarā notikušajām vēlēšanām par Ogres mēru ievēlēja 2025. gada 27. jūnijā. Nepilnu mēnesi vēlāk – 16. jūlijā, domes sabiedrisko attiecību pārstāvji paziņoja, ka dienu iepriekš Helmanis apšaudes laikā Ukrainā esot ticis ievainots, nesniedzot sīkāku informāciju par negadījuma apstākļiem un kaitējumu politiķa veselībai.
Pēc šī gadījuma Helmanis nonāca “uz slimības lapas” un ilgu laiku bija vienīgais Latvijas pašvaldības vadītājs, kurš nav pieprasījis pielaidi valsts noslēpumam, vienlaikus solot aizpildīt pielaides valsts noslēpumam saņemšanai nepieciešamo anketu, “tiklīdz būs atguvis veselību”.
Ogres domes opozīcijas pārstāvji gan apšaubīja slimības lapas pamatotību, jo politiķis arī oficiālās darbnespējas laikā redzēts domē un televīzijā. Opozīcija arī nesekmīgi mēģināja panākt Helmaņa nomaiņu, kas tika pamatota ar viņa ilgstošo prombūtni.
Opozīcijas deputāti 2025. gada decembrī bija neapmierināti, ka kopš ievēlēšanas domes priekšsēdētāja amatā Helmanis amata pienākumus pildījis mazāk nekā vienu mēnesi. Pēc šī gada 18. jūlija viņš atradies prombūtnē – vispirms izmantojot kompensējošo atpūtu pēc komandējuma, pēc tam atvaļinājumā, bet kopš 25. augusta – darbnespējā. Vienlaikus pieprasījuma autori apgalvoja, ka Helmanim atalgojumā par novembri ir izmaksāti vairāk nekā 4000 eiro un viņiem neesot saprotams, par kādu amata pienākumu pildīšanu šī prēmija ir izmaksāta, ja mērs faktiski nepildot pienākumus.
2026. gada janvārī tapa zināms, ka VI a pēc kāda iesnieguma saņemšanas ir sākusi pārbaudi par Helmaņa darbnespējas lapas pamatotību.