"Tour de France" otro gadu pēc kārtas uzvarējis slovēnis Tadejs Pogačars







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pasaules slavenākajā daudzdienu velobraucienā “Tour de France” otro gadu pēc kārtas uzvarējis slovēnis Tadejs Pogačars, kamēr Toms Skujiņš savā ceturtajā “lielajā cilpā” sasniedza savu labāko rezultātu, uzstādot arī jaunu latiņu Latvijas nākotnes riteņbraucējiem.

Skujiņš, kurš nu jau ir ceļā uz Tokijas olimpiskajām spēlēm, “Tour de France” debitēja 2018. gadā, kopvērtējumā ieņemot 82. vietu. Nākamajās divās tūrēs viņš bija par pozīciju augstāk, bet šogad carnikavietim 71. vieta 21 posma kopvērtējumā. Latvijas riteņbraukšanā arī jauns rekords, jo neviens cits mūsējais līdz šim nebija četras reizes sasniedzis finišu prestižajā tūrē!

Latvijas čempionam (Toms sacensībās startēja ar Latvijas čempiona kreklu mugurā) individuāli labākais izvērtās 16. posms, kurā viņš bija dienas atrāvienā, finišā izcīnot septīto vietu. Pērn viņš vienā no etapiem bija otrais, debijas gadā piektais, katrā no četrām tūrēm vienā no posmiem tiekot labāko desmitniekā. Teicama stabilitāte un galvenais – braucējs, uz kuru var paļauties komanda savu mērķu īstenošanai. “Trek-Segafredo” līderis Bauke Mollema kopvērtējumā ieņēma 20. vietu (uzvarēja vienā posmā), bet komandu vērtējumā Skujiņa vienībai septītā pozīcija starp 23 “blicēm”.

Kopvērtējumā pārliecinoši uzvarēja 22 gadus vecais slovēņu talants Tadejs Pogačars no “UAE-Team Emirates” komandas, par piecām minūtēm un 20 sekundēm pārspējot 24 gadus veco dāni Jonasu Vingegārdu. Pērn Pogačars līdera dzelteno krekliņu dramatiskā cīņā izcīnīja vien priekšpēdējā posmā, tagad par līderi kļuva jau astotajā etapā Alpos, pēc tam droši un pārliecinoši saglabājot vadību.

Pogačars izcīnīja arī kalnu karaļa krekliņu. Īpašs stāsts ir par šī gada labāko sprinteri – britu Marku Kavendišu no “Deceuninck-Quick Step” vienības. Viņš šogad uzvarēja četros posmos un karjerā “Tour de France” izcīnīto uzvaru skaita ziņā panāca leģendāro beļģi Ediju Merksu. Abiem tagad ir pa 34 uzvarām.

36 gadus vecais Kavendišs, kura karjerā lielu lomu spēlējis Latvijas sporta ārsts Aldis Cīrulis (viņš ilgus gadus rūpējies par Kavendiša veselību), pēdējā etapā ar finišu Elizejas laukos varēja pārsist rekordu, taču zaudēja diviem beļģiem – Voutam van Ārtam un Jasperam Filipsenam. Kavendišs, kurš noteikti ir ierakstījis savu vārdu pasaules riteņbraukšanas vēsturē, pateicoties ciešajām saiknēm ar Cīruli, pirms astoņiem gadiem piedalījās tradicionālajā Vienības braucienā Siguldā.