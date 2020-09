Foto: FreePik

Auns

Pēdējais, par ko tu šodien aizdomāsies, būs jautājumi, kas saistīti ar tavu uzvedību. Tomēr tev patiešām vajadzētu zināt mēru – kad, kāpēc, ar ko un kā uzvesties. Dažkārt tev tas aizmirstas.

Vērsis

Tu savā iztēlē esi radījis ļoti idealizētu scēnu, kurā visi visu dara pēc tava prāta. Tu taču zini, ka reālajā dzīvē tā nenotiek. Atver acis!

Dvīņi

Šodien tu būsi vienkārši neatvairāms. Jebkurš tavs vārds vai kustība izraisīs apkārtējos cilvēkus sajūsmu. Bēda vienīgi tāda, ka šī sajūsma (tava) apkārtējiem var “krist uz nerviem”.

Vēzis

Diena, kad no tevis prasīs lielu izlēmību, bet nebaidies – tu to varēsi. Apkārtējie tev var likties pārāk nenoteikti un haotiski, un tu būsi vienīgais, kas to visu varēs atrisināt.

Lauva

Šodien tev būs lieliskas iespējas sevī atklāt jaunus talantus un, iespējams, tu gūsi arī kādas vērtīgas zināšanas. Pacenties šo iespēju nepalaist garām.

Jaunava

Šodien vislabākajā veidā tu jutīsies tad, ja tev ļaus darīt to, kas tavu sirdi silda. Īsāk sakot – centies izbrīvēt kādu brītiņu un veltī laiku tai nodarbei, kas tev ļoti patīk.

Svari

Šodien tu uztrauksies par visu un visiem. Tev jāiemācās tā nedarīt, jo tādā veidā tu kaitē pats sev. Nedod roku visiem, kas tev to prasa. Esi saudzīgāks pats pret sevi.

Skorpions

Šī diena būs veiksmīga itin visam, ko tu uzsāksi no jauna. Rutīnas darbi veiksmi tev nesola.

Strēlnieks

Šodien tev nevajadzētu lūkoties uz to, kā dara vai kā rīkojas citi. Tev ir pašam sava galva uz pleciem. Izmanto to!

Mežāzis

Ja tu nodarbojies ar tirdzniecību, šī diena tev sola ļoti lielu veiksmi biznesā. Visādi citādi diena mierīga un nekādus citus un pats galvenais – nepatīkamus pārsteigumus, nesola.

Ūdensvīrs

Šodien tu vari atļauties būt mazlietiņ vieglprātīgs, tā sacīt, dvēselisks. Taču neesi pārsteigts, ja kāds tevi var arī pārprast.

Zivis

Visādi eksperimenti šodien ir ļoti riskanti un vienalga, kādā jomā – privātajā vai darba sfērā. Pacenties pārlieku neriskēt, vari iekulties lielā ķezā!