Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sniedzis pirmo komentāru pēc tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu un viceprezidentu Džeimsu Deividu Vensu Baltajā namā.

Zelenskis savu paziņojumu veicis sociālajā tīklā “X”, rakstot “Paldies, Amerika, paldies par atbalstu, paldies par šo vizīti. Paldies prezidentam, Kongresam un Amerikas tautai.”

Ukrainas prezidents piebilda: “Ukrainai ir vajadzīgs taisnīgs un ilgstošs miers, un mēs strādājam tā labā.”

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025