Preses konferencē ar Lielbritānijas premjerministru Keiru Stārmeru 27. februārī ASV prezidentam Donaldam Trampam kāds žurnālists jautāja, vai viņš joprojām uzskata, ka Ukrainas prezidents ir “diktators”, uz ko Trampa atbilde nošokēja daudzus.

“Vai es to teicu? Es tiešām neticu, ka es to teicu. “Nākamais jautājums,” sacīja Tramps, atbildot uz žurnālista jautājumu, vai viņš joprojām uzskata Zelenski par diktatoru.

19. februārī Tramps savā sociālajā tīklā Truth Social publicēja Ukrainas prezidentam veltītu ierakstu. Publikācijā amerikāņu līderis Zelenski nosauca par “vidēji veiksmīgu komiķi” un pēc tam apsūdzēja viņu par “Ukrainas iznīcināšanu” un prezidenta vēlēšanu trūkumu kara laikā.

Trump: Did I say that? I can't believe I said that. pic.twitter.com/OWTf0WbHCp

Reporter: Do you still think Zelinsky is a dictator?

“Viņš atsakās rīkot vēlēšanas, viņam ir ļoti zemi reitingi Ukrainas aptaujās, un vienīgais, kas viņam padevās, bija Baidena “kā vijoles” spēlēšana. Diktators bez vēlēšanām, Zelenskim jārīkojas ātri, pretējā gadījumā viņam vairs nebūs savas valsts,” rakstīja Tramps. Vēlāk viņš pat paziņoja, ka Zelenska reitings bija 4%.

Šis paziņojums izraisīja bažas Ukrainā un Eiropā, un izraisīja dažu augsta ranga ASV republikāņu likumdevēju pretreakciju.

Preses konferencē Kijivā 23.februārī Zeļenskis atbildēja, ka viņu neapvaino šis paziņojums, jo viņš sevi par tādu neuzskata. “Es šos Trampa vārdus nesauktu par komplimentiem. Es to saprotu, bet kāpēc apvainoties? Tas, kurš ir diktators, būtu aizvainots par vārdu diktators. Nu, mēs kaut kā sadzīvosim ar ASV, bet mēs noteikti nebūsim diktatori. Es esmu likumīgi ievēlēts prezidents. Mani izvēlējās 73%,” sacīja Zelenskis.

.@GMB asks @realDonaldTrump if it’s a problem that he and @Keir_Starmer disagree over whether Zelenskyy is a dictator.

Trump doesn’t answer the Q but when pushed claims he doesn’t even remember saying that about the Ukrainian President👇🏻 pic.twitter.com/Dvbw1J01Hh

— Louisa James (@LouisaJamesITV) February 28, 2025