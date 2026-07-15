Kā aprūpēs, tā ziedēs! Kā palīdzēt vasaras puķēm ziedēt krāšņi? 0
“Nopirku lielu petūniju podu. Taču tagad ziedu kļūst mazāk, tās vairs nav tik skaistas, kā bija. Mēsloju apmēram reizi nedēļā,” – jautā Dace Limbažos.
“Podu puķes ziedēs izcili, ja tās mēslos nevis tikai reizi nedēļā, bet katrā laistīšanas reizē. Tām nepietiek tikai ar pliku ūdeni, vajadzīgas arī barības vielas,” iesaka stādaudzētāja Iveta Bērziņa no Popes (stādaudzētava Bērziņi). Saimniecībā jau ilgus gadus tiek audzētas vasaras puķes skaistajām Ventspils puķu piramīdām un greznajiem traukiem. Praksē pārbaudīts, ka bagātīgas ziedēšanas noslēpums ir pareiza un regulāra barošana.
Kā ēdīs, tā ziedēs
Jāņem vērā, ka kādu laiku ziedējusī puķe jau podā izēdusi visus labumus, ko tai audzētāji ielikuši pūrā un piesakņojusi podu. Rudenī, metot augu kompostā, var redzēt, cik blīvs bijis sakņu kamols, ka augsnes vairs gandrīz nav atlicis. Šāds augs pilnībā atkarīgs tikai no tā, cik barības vielu iedos kopējs.
Barojot katrā reizē, mēslojumu ūdenim pievieno mazākā koncentrācijā, nekā tas norādīts uz iepakojuma. Parasti uz iepakojuma ieteiktais barošanas biežums ir reizi nedēļā.
Mēslojuma firmai nav lielas nozīmes. Tos var arī pamainīt. Galvenais, lai mēslojumā būtu liels fosfora (P) saturs un tie būtu paredzēti ziedošajām puķēm. Nedrīkst dot tādu, kas paredzēts stādu audzēšanas fāzē un bagātīgi satur slāpekli, kas stimulē zaļās masas, lapu veidošanos.
Ilgstoši nav mūžīgi
Profesionāļi substrātā, kurā stādīs puķes, jau iestrādā ilgstošas iedarbības mēslojumu. To var ierušināt arī augsnē poda virspusē. Piemēram, izdevīgs ir mēslojums, kam ir trīs mēnešus ilga iedarbība. Ir arī ar sešu mēnešu iedarbību, taču mūsu klimatā tas īsti nevar izdarboties (rudenī nekāds mēslojums neliks augiem ziedēt).
Lietojot ilgstošas iedarbības mēslojumu, teorētiski vajadzētu pietikt tikai ar laistīšanu vien – mēslojums lēnām šķīst un baro augus. Taču praksē pārbaudīts, ka uz to nevar paļauties. Sevišķi karstā laikā, kad jālaista daudz, augs patērē daudz vairāk barības vielu, tās arī izskalojas. Tādēļ papildus augsnē iestrādātajam dod ūdenī šķīstošo mēslojumu.
Fosfors veicina puķu bagātīgu ziedēšanu.
Svarīgi!
Svarīgi mēslot puķes visu laiku, nevis attapties, kad tās jau sākušas nīkuļot.
Padoms!
Lai veidotos jauni dzinumi un ziedi, vecos pāraugušos dzinumus saīsina. Nežēlo, ja garās pīckas galā vēl ir kāds ziediņš vai pumpurs.