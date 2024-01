Foto: Fotolia

Palīdzi mazajiem draugiem ziemā – izgatavo putnu barotavu! Ieteikt 9







Autore: Anna Skariņa, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Gada pirmie mēneši mazajiem čivinātājiem – putniem – ir laiks, kad barību iegūt ir visgrūtāk, tādēļ čaklu roku pagatavota barotava šajā laikā tiem būs patiešām noderīga.

Jābaro visu ziemu

Tomēr jāatceras, ka nekādā gadījumā nevajag sākt barot putnus, ja nav pilnīgas pārliecības, ka būs iespējams to darīt no pirmās barošanas reizes regulāri līdz pat pēdējam sniegam, kad putni var atrast barību paši. Nedrīkstētu pieļaut neregulāru barošanu, jo, putniem ierastajā laikā barībai barotavā neparādoties, tie atgriežas barotavā, lai pārliecinātos, vai tā nav tur ielikta. Šādi paiet liela daļa laika, kuru tie varētu izmantot barības meklējumiem citur. Un tad, kad to saprot paši putni, it īpaši, ja tas notiek, tuvojoties vakaram, parasti jau ir par vēlu. Neuzkrājuši barības rezerves naktij, putni var nosalt.

Gatavojam savām rokām

Ja esat apņēmības pilni palīdzēt mazajiem draugiem, pie reizes priecājoties par to skaistumu, laiks ķerties pie darba!

Visilgāk kalpos barotava no koka, bet to ātri un vienkārši var izgatavot arī no dažādiem iepriekš saimniecībā izmantotiem materiāliem, turklāt pārvēršot to par aizraujošu darbiņu gan vecākiem, gan bērniem.

Galvenie principi, kas jāievēro, būvējot barotavu, – tai jābūt tādai, lai putni bez grūtībām var piekļūt barībai, lai barotava neapsnigtu un lai barību būtu viegli papildināt.

Vislabāk šim nolūkam noderēs tukša piena vai kefīra paka, derēs arī plastmasas pudele (vēlams 2 litru tilpuma), vēl būs nepieciešama stieple vai stingra aukla, jo diegā putni var sapīties. Noderēs arī nazītis, ar kura palīdzību tiks izgriezti logi, zīmulis, leikoplasts, koka zars (pēc jūsu ieskatiem), līmlente.

Ārējais izskats ir svarīgāks barotavas izgatavotājiem, bet putni vairāk novērtēs iespēju barotavu sasniegt un ērti tikt pie barības.

Barotava no piena vai sulas pakas

Vispirms jāuzzīmē divi logi, kuri atrodas viens otram pretī, lai putniem būtu ērti atlaisties un aizlaisties. Tad ar leikoplastu aplīmē lodziņu apakšējo daļu, lai putnu kājas neslīdētu. Zem logiem var izveidot divus caurumiņus un tajos ielikt piemērota izmēra zaru, kur putns var aptupties. Augšējo daļu nostiprina ar skoču un izveido caurumiņus stieplei.

Barotava gatava! To var izkrāsot vai aplīmēt pēc jūsu ieskatiem.

Barotava no plastmasas pudeles

Tieši tāpat kā tetrapakai, arī pudelei pretējās pusēs izgriež divus lodziņus. Ar leikoplastu aplīmē logu apakšējo malu, lai putni nejauši nesavainotu kājas. Tad apakšā izveido caurumus un ievieto piemērotu zaru. Pudeles korķī izveido caurumu un ar mezgla palīdzību nostiprina stingru auklu vai, ja iespējams, stiepli.

Barotavā vēlams ielikt akmeni, kas kalpos kā enkurs un palīdzēs noturēties pret vēja brāzmām.

Ko likt putniem galdā?

Putniem piemērotas būs dažādas sēklas (saulespuķu sēklas, linsēklas, kaņepes utt.), auzu pārslas, miežu putraimi, grūbas, prosa, novārīti zirņi un pupas, noderēs arī sasmalcināta baltmaize. Barībai ieteicams pievienot taukvielas (eļļu, sviestu, margarīnu), jo tās neļaus barībai sasalt un padarīs to barojošāku. Tikai jāatceras, ka nekādā gadījumā nedrīkst piedāvāt neko sālītu.

Kādus putnus sastapsim?

No barotavas izmēra būs atkarīgs, kādi putni to apciemos. Ja barotavas izgatavošanai izmantosim piena paku vai plastmasas pudeli, tad visdrīzāk šo barotavu apciemos zīlītes, mājas un lauka zvirbuļi, dzilnīši. Var gadīties sastapt arī kādu svilpi vai mežastrazdu.