Gūstekņu apmaiņa 25.05.2025.
Gūstekņu apmaiņa 25.05.2025.
FOTO: EPA/SCANPIX/LETA

Pamiers starp Ukrainu un Krieviju kļūst arvien reālāks, ziņo “Bloomberg” 0

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LA.LV
21:35, 6. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Ņemot vērā Krievijas problēmas, pamiers Ukrainā kļūst arvien reālāks. “Bloomberg” uzsver: Donbasa daļas, kuras Krievija nav ieņēmusi, nedrīkst būt sarunu temats.

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“Bloomberg Opinion” raksta, ka pilnīgs miers Ukrainā, iespējams, vēl kādu laiku nebūs sasniedzams, taču pamiers uz Maskavas militāro un ekonomisko problēmu fona izskatās arvien reālāks.

Redakcijas padomes ieskatā Rietumiem jāpastiprina spiediens un jāpārliecina Putins, ka uguns pārtraukšana ir labākā no iespējām, kas viņam vēl atlikušas.

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Ukraina jau ir padarījusi Krievijas okupāciju dārgāku – gan frontē, gan okupētajās teritorijās, gan pašā Krievijas kara ekonomikā.

“Bloomberg” norāda, ka Krievija joprojām okupē aptuveni piekto daļu Ukrainas un turpina terorizēt pilsētas. Taču pilnīgas Krievijas uzvaras perspektīva jau sen vairs neizskatās pārliecinoša. Pēdējais Krievijas uzbrukums lielā mērā ir iestrēdzis, armija cieš katastrofālus zaudējumus, bet ekonomiskā situācija kļūst arvien smagāka.

Saskaņā ar “Bloomberg” datiem Krievijas budžeta deficīts pirmajā ceturksnī pārsniedza visam gadam plānoto, naftas un gāzes ieņēmumi gada griezumā kritās par 45%, bet Nacionālās labklājības fonda rezerves saruka no 6,5% no IKP kara sākumā līdz 1,8% aprīlī.

Ukraina tikmēr dod triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, loģistikas mezgliem, enerģētikai un militārajai ražošanai. Krima, ko Putins uzskatīja par galveno 2014. gada trofeju, atrodas zem spiediena, jo tiek traucēta degvielas, enerģētikas un apgādes maršrutu darbība.

“Bloomberg” uzskata, ka sabiedrotajiem Maskavai jādod skaidrs signāls: tās Donbasa daļas, kuras Krievija nav ieņēmusi, nav apspriežamas. Tā vietā Rietumiem būtu jākoncentrējas uz kontrolētu pamieru, pēc kura būtu iespējama ierobežota un atgriezeniska sankciju mīkstināšana.

Jebkurai sankciju mīkstināšanai jābūt atkarīgai no tā, vai Krievija izpilda uguns pārtraukšanas nosacījumus, tostarp atgriež karagūstekņus un deportētos Ukrainas bērnus.

Galvenais “Bloomberg Opinion” secinājums: laiks vairs nestrādā tikai Krievijas labā. Ukraina ir pastiprinājusi spiedienu, bet Rietumiem šī tendence jāpadara noturīga, lai piespiestu Kremli pieņemt pamieru bez jaunām teritoriālām piekāpšanās prasībām.

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