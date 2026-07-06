Ukraina maina dinamiku kaujas laukā, paziņo Rite 0
NATO ģenerālsekretārs Marks Rite paziņojis, ka Ukrainai izdodas mainīt dinamiku kaujas laukā. Vienlaikus, pēc viņa teiktā, Kijivai nepieciešams turpmāks atbalsts, īpaši pretgaisa aizsardzības jomā.
Par to Rite sacīja sarunā ar žurnālistiem Ankarā, vēsta “24 Kanal”.
Marks Rite norādīja, ka NATO Eiropas sabiedrotie un Kanāda pērn palielinājuši aizsardzības izdevumus gandrīz par 20%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
Pēc viņa teiktā, ja kopā ņem 2025. un 2026. gadu, papildu investīcijas aizsardzībā jau sasniedz 258 miljardus ASV dolāru, un šī tendence turpinās.
“Mēs investējam savā drošībā, garantējot, ka mums ir viss nepieciešamais mūsu sabiedrību aizsardzībai šodien un rīt, jo draudi, ar kuriem saskaramies, ir reāli, tostarp no Krievijas, kas turpina karu pret Ukrainu,” uzsvēra NATO ģenerālsekretārs.
Rite norādīja, ka Ukrainai izdodas mainīt situācijas dinamiku kaujas laukā, pateicoties Ukrainas karavīru drosmei, apņēmībai un atjautībai. Tomēr, pēc NATO ģenerālsekretāra teiktā, Kijivai joprojām nepieciešams atbalsts, īpaši pretgaisa aizsardzībā.
“Visiem NATO sabiedrotajiem jādara viss iespējamais, lai atbalsts Ukrainai turpinātu pienākt,” viņš rezumēja.
Iepriekš Kara izpētes institūta (ISW) analītiķi ziņoja, ka gada laikā Krievijas virzīšanās temps samazinājies gandrīz 16 reizes, jo okupantiem joprojām nav izdevies neitralizēt Ukrainas pretuzbrukumu panākumus Kupjanskas un Oleksandrivkas virzienā.
Vienlaikus lielākos teritoriālos panākumus Krievijas spēki guvuši tikai pie Kostjantiņivkas Doneckas apgabalā, kur tie turpina lēni virzīties uz priekšu pilsētvides apstākļos.