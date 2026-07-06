Putins pats pie tā ir vainīgs! Krievu opozicionārs norāda uz Ukrainas darbībām 13
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Krievijas opozīcijas politiķis, ekonomists un bijušais Krievijas enerģētikas ministra vietnieks Vladimirs Milovs pauda viedokli, ka Ukrainai ir tiesības veikt triecienus militāriem mērķiem Krievijas teritorijā, atbildot uz Krievijas agresiju.
Milovs norādīja, ka Ukraina izmanto dronus, lai uzbruktu Krievijas militārajai infrastruktūrai, tostarp objektiem, kas atrodas simtiem un pat vairāk nekā tūkstoš kilometru no frontes līnijas. Pēc viņa teiktā, šādi uzbrukumi liek Krievijai pārvietot pretgaisa aizsardzības sistēmas uz dziļākiem valsts reģioniem, tādējādi vājinot to izvietojumu citviet.
Viņš uzsvēra, ka Krievija pati uzsāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, tādēļ nav pamata sagaidīt, ka Ukraina atturēsies no atbildes soļiem pret militāriem mērķiem agresorvalsts teritorijā. Milovs uzskata, ka šāda taktika ir loģiska kara apstākļos un rada papildu izaicinājumus Krievijas aizsardzības sistēmai.