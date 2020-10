Par 20% lētāk! Kuros 35 vilcienu reisos par biļeti maksāsim mazāk?

Foto: pexels.com

Lai mudinātu pasažierus braukt vilcienā laikā, kad ir mazāka pasažieru plūsma un lielāka iespēja ievērot droši distanci no citiem pasažieriem, no 12.oktobra līdz nākamā gada 11.aprīlim darbdienās 35 dienas vidus reisiem biļetes vienam braucienam būs par 20% lētākas, aģentūru LETA informēja AS “Pasažieru vilciens” pārstāve Agnese Līcīte.

Atlaide tiks piemērota gan vilciena biļešu tirdzniecības kasēs, gan “Pasažieru vilciena” mājaslapā un mobilajā lietotnē, gan vilcienā pie konduktora kontroliera iegādātai biļetei.

Savukārt, iegādājoties e-biļeti “Pasažieru vilciena” mobilajā lietotnē vai mājaslapā uz kādu no dienas vidus reisiem, tiks piešķirta vēl līdz 10% liela atlaide, kas piemērojama visām elektroniski iegādājamām biļetēm.

Dienas vidus 20% atlaide biļetēm vienam braucienam tiek piemērota septiņiem vilcieniem maršrutā Rīga-Skulte-Rīga, astoņiem vilcieniem maršrutā Rīga-Aizkraukle-Rīga, astoņiem vilcieniem maršrutā Rīga-Jelgava-Rīga, kā arī 12 vilcieniem maršrutā Rīga-Tukums-Rīga.

Vilcienu kustības sarakstos pie biļešu kasēm un pieturvietu informatīvajos stendos reisi, kuriem ir piemērota atlaide, atzīmēti ar zaļas krāsas zīmi. Arī “Pasažieru vilciena” mājaslapā un mobilajā lietotnē šie reisi ir atzīmēti ar 20% atlaides zīmi, un, iegādājoties e-biļeti, konkrētā maršruta cena jau būs norādīta ar 20% atlaidi, kā arī ar papildus piemērojamo 5% vai 10% atlaidi par biļetes iegādi elektroniski.

Iekāpjot vilcienā pieturā, kurā ir atvērta biļešu kase, biļete pie konduktora kontroliera maksās par 0,50 eiro vairāk.

“Pasažieru vilciens” ir dibināts 2001.gadā. “Pasažieru vilciens” ir vienīgais iekšzemes sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs, kas pārvadā pasažierus pa dzelzceļu Latvijas teritorijā. “Pasažieru vilciens” pieder valstij.