Pirms ēšanas, sēnes pārbauda pamatīgi: kā atpazīt bīstamās līdzinieces?

Foto: FreePik

Inita Šteinberga, “Praktiskais latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

“Man dārzā gar ceļmalu aug veikalā nopērkamajiem šampinjoniem līdzīgas sēnes, bet pļavā – lielas, apaļas, baltas. Kas tās varētu būt un vai drīkst ēst? Tārpiem vismaz garšo,” – jautā Aleksandrs.

Konsultējusi mikoloģe Diāna Meiere.

Milzu baltmietenes. Foto: Inita Šteinberga

Sēņotājiem jāvadās pēc dzelžaina likuma – pārtikā drīkst lietot tikai labi pazīstamas sēnes. Pat šķietami nekaitīgām sēnēm var būt bīstamas līdzinieces. Piemēram, šajā gadījumā tas attiecas uz šampinjoniem, kas, spriežot pēc attēla, izskatās pēc atmatenēm, kuras ir labas un vērtīgas sēnes un var gatavot bez vārīšanas. Taču arī ar atmatenēm jāuzmanās. Ēdamas ir visas atmateņu sugas (to ir ap 15), izņemot vienu – indīgo atmateni. Viena no ēdamo atmateņu pazīmēm ir to patīkamā smarža. Svarīga arī lapiņu krāsa zem cepurītes. Ja lapiņas ir gaišas, tās var būt ēšanai bīstamas. Indīgajai atmatenei ir raksturīga pazīme: lapiņas apakšā ir gaišas, kātiņš – garāks, un pārgriežot mīkstums griezuma vietās intensīvi dzeltē.

Lielās, baltās, kas aug pļavā kolonijās un veido tā sauktos raganu apļus, ir milzu baltmietenes. Tās ir ēdamas pēc novārīšanas. Var arī cept un žāvēt, bet pastāv viedoklis, ka mēdz izraisīt gremošanas traucējumus.

Ja rodas neskaidrība par kādu sēni, sameklē par to informācju! Bet svarīgi ir izvēlēties ticamu informācijas avotu. Interesantus stāstus par sēņu un sēņotāju dzīvi var uzzināt dažādās sēņotāju draugu grupās interneta tīklos, tomēr šai informācijai nedrīkst uzticēties. Sēņu zinātājiem reizēm mati ceļas stāvus tajās sarakstīto aplamību dēļ.

Bet ar sēnēm joki mazi, un kļūdu sekas var būt bēdīgas.

Par uzticamiem avotiem var uzskatīt, piemēram, http://miko.ldm.gov.lv, Latvijas Mikologu biedrības un draugu grupas (facebook.com•groups), kā arī www.latvijasdaba.lv, www.fungi.lv, www.senes.lv.

Latvijas Dabas muzeja e-pastā info@ldm.gov.lv vai mikologu.biedriba@inbox.lv var sūtīt attēlus ar sēnēm, kas izskatās neparastas.

Ir vērts ne tikai uzzināt informāciju ēšanas nolūkā, bet arī dalīties dabas brīnuma atrašanā.

Sēņotājiem ļoti labi noderēs jaunā sēņu grāmata, kurā aprakstītas Latvijā atrodamās sēnes ar fotoattēliem, pēc kuriem var labi noteikt sēni, ko gadīsies sastapt dabā. Grāmatā atrodamas pamācības, kā jāfotografē sēnes, lai tās varētu atpazīt, jo tikai viens attēls neļauj droši secināt, kas tā ir.

Mikologi arī rīko sēņošanas pārgājienus, kuru laikā dalībniekus iepazīstina ar sēņu pasauli.