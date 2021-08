Kurš no mūsu vieglatlētiem Tokijā sasniedza vislabākos rezultātus?

Madara Palameika savās trešajās olimpiskajās spēlēs ieņēma 11. vietu. Foto: Andrej Isakovic/AFP/SCANPIX/LETA

Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Labākā no astoņiem Latvijas vieglatlētiem Tokijā bija šķēpmetēja Madara Palameika, kura ieguva 11. vietu. Sportiste īsti nebija gandarīta, jo finālsacensībās bijis par daudz saspringuma.

Palameika finālā tika kā pēdējā – 12., beigās ar 58,70 metriem pakāpjoties vienu vietu augstāk. Kvalifikācijā šķēps gan lidoja tālāk (60,94 m), Madarai uzrādot savu šīs sezonas labāko rezultātu. Finālā pirmie divi metieni bija pavāji, trešajā ielika visu spēku, bet šķēps 60 metru atzīmi nepārsniedza.

“Fiziski jutos nedaudz slikti – bija saspringums, nevarēju atbrīvoties. Arī jostas ekipējums patraucēja. Ķermeņa augšdaļa bija saspringta, tāpēc nejutu metiena garumu. Droši vien vēlāk pārdzīvošu, ka nerealizēju iecerēto, bet ir jāsamierinās ar situāciju. Tā ne vienmēr ir tāda, kādā vēlies būt. Visi gribam sportot, bet ne visi var būt čempioni. Sports ir nežēlīgs. Uz šo olimpiādi es atbraucu ar lielu prieku, centos sevi apliecināt,” pēc savām trešajām olimpiskajām spēlēm teica Palameika.

Par čempioni kļuva ķīniete Šijina Liu (66,34), sudrabu izcīnīja sezonas līdere Marija Andreičika no Polijas (64,61), bronza Kelsijai Bārberei no Austrālijas (64,56).

Vīru sacensībās vēl negaidītāks iznākums – olimpisko zeltu izcīnīja Nēradžs Čopra no Indijas (87,58), sudrabs un bronza čehiem Jakubam Vadleham (86,67) un Vitežlāvam Veselijam (85,44). Pēdējo divu gadu šķēpmešanas lielais līderis un šo sacensību favorīts Johanness Feters, kurš šosezon regulāri meta pāri 90 m, beigās vien devītais (82,52).

Soļošanā vīriem 50 km distancē Arnis Rumbenieks izcīnīja 37. vietu (4.13:33), Ruslans Smolonskis tika diskvalificēts pirms 30 km atzīmes, jo saņēma trīs brīdinājumus par saliektu ceļgalu un vienu brīdinājumu par kontakta zaudēšanu ar trasi. Uzvarēja polis Davids Tomala (3.50:08).

Soļotāji un maratonskrējēji startēja Saporo, kas atrodas 800 km no Tokijas. Rīkotāji cerēja, ka tur būs vēsāks, pēc vietējā laika starts tika dots jau pussešos no rīta, bet vienalga beigās termometra stabiņš bija nedzaudz virs +30 grādiem pēc Celsija. No pēdējo trīs dienu vieglatlētikas medaļu dalīšanas jāizceļ Itālijas vīru triumfs 4×100 metru stafetē, par sekundes simtdaļu apsteidzot britus.

Dāmām, protams, uzvarēja jamaikietes, Elainai Tompsonei-Erai tiekot pie trešā Tokijas zelta. Divi zelti un bronza Nīderlandes skrējējai Sifanai Hasanai, kura ir otrā sportiste, kura vienās olimpiskajās spēlēs uzvar 5000 un 10 000 m distancēs, bronzu saņemot 1500 metros.

Īpašs stāsts par amerikānieti Elisoni Fēliksu, kura izcīnīja bronzu 400 metros un zeltu 4×400 metru stafetē. 35 gadus vecā ASV atlēte olimpiskajās spēlēs izcīnījusi 11 medaļas – septiņas zelta, trīs sudraba un vienu bronzu. Par vienu vairāk nekā savulaik iespēja leģendārais Karls Lūiss sprintā un tāllēkšanā, par divām vairāk nekā jamaikiete Merlīna Otija.