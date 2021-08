Modernās pieccīņas sportistam Pāvelam Švecovam paukošana ir starp mīļākajām disciplīnām, taču, lai tiktu pie panākumiem, jābūt vispusīgam un konkurētspējīgam visos piecos veidos. Foto: Jacob King/PA IMAGES/SCANPIX/LETA

“Rezultāts atbilst atlēta šī brīža līmenim,” atzīst Švecova treneris Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Modernās pieccīņas sportists Pāvels Švecovs olimpiskajā debijā izcīnīja 14. vietu 36 dalībnieku konkurencē, viņa trenerim atzīstot, ka rezultāts atbilst atlēta šī brīža līmenim.

Švecovs bija pēdējais Latvijas delegācijas sportists, kurš startēja Tokijā, vakar arī izpelnoties godu nest Latvijas karogu noslēguma ceremonijā.

Pēc paukošanas Latvijas sportists ar 234 punktiem bija septītais, pēc peldēšanas, kurā uzrādīja desmito labāko rezultātu, nopelnot 311 punktus, pozīciju saglabāja, bet paukošanas bonusa raundā nopelnīja divus papildu punktus un pakāpās uz sesto vietu.

Jāšanā Pāvelam izlozē tika zirgs Up To You, duetam beigās nogāžot divus šķēršļus un nopelnot papildu soda punktu par neiekļaušanos laika limitā. Jāšanā Švecovs tika pie 285 punktiem, kas šajā disciplīnā bija 16. rezultāts.

Kopvērtējumā gan izdevās spert soli augstāk un pakāpties uz piekto vietu, pirms skriešanas un šaušanas kombinētās distances no trešās pozīcijas atpaliekot par astoņām sekundēm.

Skriešana nav Švecova jājamzirdziņš, tāpēc desmitniekā neizdevās noturēties – disciplīnā 26. vieta un 600 punkti, bet kopvērtējumā ar 1430 punktiem 26 gadus vecais rīdzinieks ierindojās 14. pozīcijā.

Par čempionu ar 1482 punktiem, kas ir jauns olimpiskais rekords, kļuva brits Džozefs Čongs, sudrabs Ahmedam Elgendī no Ēģiptes (1477), bet bronza dienvidkorejietim Vungtē Junam (1470).

“Pirms pēdējās disciplīnas domāju, ka vajag izdarīt maksimāli daudz no tā, uz ko šobrīd esmu gatavs. Domāju, ka izdevās, jo gatavošanās olimpiskajām spēlēm nebija viegla,” Švecovs atgādināja, ka sezonas sākumā izslimoja Covid-19.