Gundars Bērziņš Foto: Ieva Makare/LETA

“Beidzot notikusi paaudžu maiņa!” Par jauno Latvijas Universitātes rektoru ievēlēts Gundars Bērziņš Ieteikt







Par jauno Latvijas Universitātes (LU) rektoru ievēlēts līdzšinējais LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (LU BVEF) dekāns profesors Gundars Bērziņš. Paredzēts, ka jaunais rektors amatā stāsies 27. martā. Viņa pilnvaru termiņš būs četri gadi.

Reklāma Reklāma

Gundars Bērziņš ar LU Satversmes sapulces balsu vairākumu pārspēja otru LU rektora amata kandidātu – līdzšinējā LU rektora profesora Indriķa Muižnieka padomnieci, LU BVEF profesori Signi Bāliņu. Jauno rektoru ievēlēja otrajā vēlēšanu kārtā, kur par Gundaru Bērziņu atdotas 106 vēlētāju balsis “PAR”, saņemtas 78 balsis “PRET”. Viens vēlēšanu biļetens atzīts par nederīgu.

Pirmajā vēlēšanu kārtā jaunais rektors saņēma 88 LU Satversmes sapulces pārstāvju balsis “PAR” un 96 – “PRET”. Savukārt Signe Bāliņa saņēma 84 balsis “PAR” un 100 balsis “PRET”. Četri vēlēšanu biļeteni tika atzīti par nederīgiem.

Gundars Bērziņš ir profesors, doktora zinātniskā grāda vadībzinātnē (Dr. sc. admin.) īpašnieks, vadošais pētnieks un Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis. Darbu LU Bērziņš uzsācis 2000. gadā kā LU BVEF lektors, 2003. gadā kļūstot arī par fakultātes izpilddirektoru. Vēlāk, no 2008. līdz 2010. gadam, strādājis kā LU Finanšu un uzskaites departamenta direktors. 2010. gadā kļuvis par LU kancleru, 2014. gadā uzsācis secīgu ceļu līdz profesora statusam, ko ieguvis 2018. gadā. Bērziņš bijis LU BVEF dekāns kopš 2016. gada un šajā amatā strādājis līdz šim brīdim. No 2019. līdz 2021. gadam viņš bijis arī AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētājs. Kopš 2023. gada Gundars Bērziņš ir Valsts prezidenta ārštata padomnieks Latvijas konkurētspējas un ekonomikas jautājumos un Saeimas eksperts. Detalizētāk ar viņa CV var iepazīties rektora vēlēšanām veltītajā mājaslapā.

Jau ziņots, ka LU izsludinātajā starptautiskajā konkursā Latvijas nacionālās, vadošās un ietekmīgākās augstskolas vadītāja amatam tika saņemti 24 pieteikumi. Turpmākai cīņai par LU rektora amatu tika izvirzīti divi kandidāti – Signe Bāliņa un Gundars Bērziņš. Kandidātu cīņa noslēdzās ar vēlēšanām LU Satversmes sapulcē. Tā sastāv no 200 locekļiem – LU darbiniekiem, studentiem un LU akadēmiskā personāla, no kuriem sapulcē klātesoši bija 188 balsstiesīgie, otrajā kārtā balsoja 185.

LU rektors būs Gundars Bērziņš Notikusi paaudžu maiņa. Beidzot. https://t.co/p79G3HFw85 — Jānis Patmalnieks 🇱🇻 (@patmalnieksj) March 1, 2024

Lai izdodas @gundars_berzins celt manu Alma Mater @universitatelv aizvien augstāk un augstāk! — Juris Pūce (@pucej) March 1, 2024

Par Latvijas Universitātes rektoru ievēlēts prof. Gundars Bērziņš. Sveicam! pic.twitter.com/OVZk2rCdN6 — LU BVEF (@LUBVEF) March 1, 2024