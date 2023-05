“Par to maz publiski zināms, bet blakus Sanda Ozoliņa vārdam uz Stenlija kausa iegravēts arī Edvards Smiltēns,” soctīklos uzjautrinās par politiķa izgājieniem hokejistu sagaidīšanā

Pirmdien aptuveni 30 tūkstoši cilvēku bija pulcējušies pašā Rīgas centrā, lai sveiktu ar atgriešanos mūsu hokejistus un pateiktos par lieliskajām emocijām čempionātā.

Starp daudzajām fantastiskajām emocijām klātesošie pamanījuši arī ko aizdomīgu. Pasākumā bija arī Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, kurš nekautrējās visur būt tuvumā hokejistiem un pat sniegt autogrāfus atnākušajiem.

Tas izsaucis smieklu vētru sociālajos tīklos, kur lietotāji sacenšas asprātībā, komentējot Smiltēna izgājienu.

Today’s anti-hero is a Latvian politician Smiltēns who probably thought that all these 30K people were waiting for him, not for the ice hockey team to arrive.

